美中關稅角力「重拳出擊」 陸駐美使館：對美反制措施完全正當合理

美國對大陸加徵新一輪的關稅措施在美東當地4日正式生效後，大陸隨即採取一系列「重拳」反制措施。對此，中國大陸駐美大使館表示，對美國所採取的反制措施「完全正當合理」，美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，珍惜中方的善意，而非動輒以關稅手段相威脅。

中國大陸駐美大使館官網於4日發出「使館發言人就中方針對美對華加徵關稅採取反制措施答記者問」。使館發言人表示，美方以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，已根據有關法律法規和國際法基本原則，採取必要反制措施，完全正當、合理。同時，中方已向世貿組織提起訴訟，堅定捍衛自身合法權益。

發言人強調，「中國（大陸）是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題。」本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供支持。應美方請求，中方於2019年宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。

發言人續指，近年來，中美在禁毒領域廣泛開展務實合作，在物質列管、情報交換、個案合作、網路廣告清理、毒檢技術交流、多邊互動等方面，取得諸多可視化進展，成效有目共睹。

此外，發言人還稱，減少國內毒品需求、加強執法合作才是美國芬太尼危機的治本之策。美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，「珍惜中方的善意，而不是動輒以關稅手段相威脅」。該發言人稱，美方單邊加徵關稅嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，破壞中美兩國經貿合作基礎，也勢必影響並損害雙方今後就禁毒問題開展合作。

發言人最後表示，中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

稍早，大陸國務院關稅稅則委員會宣布「關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅」公告指，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵10%至15%的關稅。

同時，大陸商務部表示，美方對中方輸美產品加徵10％關稅，嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，「中方為捍衛自身合法權益，已將美徵稅措施訴至世貿組織爭端解決機制。」