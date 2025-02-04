不滿加徵關稅 陸使館呼籲：治本之策是減少美國毒品需求

美國以芬太尼問題為由，對中國加徵10%關稅後，中國駐美國使館發言人表示，中方已於2019年宣布正式整類列管芬太尼類物質，他呼籲美國的治本之策是減少國內毒品需求、加強執法合作。

中國駐美國大使館官網4日發布「使館發言人就中方針對美對華加徵關稅採取反制措施答記者問」，在有關芬太尼問題部分，與中國外交部2日發布的說明一致。

中國國務院關稅稅則委員會今天發布關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告。同時，中國在世界貿易組織就美國對中國產品加徵10%關稅措施提起訴訟。

這名使館發言人說，美方以芬太尼（fentanyl）問題為由，對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，已根據有關法律法規和國際法基本原則，採取了必要反制措施，「完全正當、合理」。

他說，芬太尼是美國的問題。應美方請求，中方在2019年宣布正式整類列管芬太尼類物質。近年來，中美在禁毒領域廣泛開展務實合作，在物質列管、情報交換、個案合作、網路廣告清理、毒檢技術交流、多邊互動等方面，取得諸多進展，成效有目共睹。

他強調，減少國內毒品需求、加強執法合作才是美國芬太尼危機的治本之策。「美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，珍惜中方的善意，而不是動輒以關稅手段相威脅。」

他並表示，美方單邊加徵關稅嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，勢必影響並損害雙方今後就禁毒問題開展合作。中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。