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南海爭議持續 中共解放軍批菲律賓：蓄意破壞和平穩定

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
共軍南部戰區空軍新聞發言人李健健4日稱，南部戰區空軍4日位黃岩島空域進行例行巡航，期間，菲律賓拉攏域外國家組織「聯合巡航」，指菲國「蓄意破壞」南海地區和平穩定。圖／南部戰區微博資料照
共軍南部戰區空軍新聞發言人李健健4日稱，南部戰區空軍4日位黃岩島空域進行例行巡航，期間，菲律賓拉攏域外國家組織「聯合巡航」，指菲國「蓄意破壞」南海地區和平穩定。圖／南部戰區微博資料照

中國大陸和菲律賓南海的角力持續。解放軍南部戰區空軍新聞發言人李健健4日稱，共軍南部戰區空軍4日位黃岩島空域進行例行巡航，期間，菲律賓拉攏域外國家組織「聯合巡航」，「蓄意破壞」南海地區和平穩定，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

「南部戰區」微信公眾號4日稱，李健健表示，2月4日，中共人民解放軍南部戰區空軍位黃岩島空域進行例行巡航。期間，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，蓄意破壞南海地區和平穩定。李健健稱，南部戰區空軍部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，「任何攪局南海的軍事活動盡在掌握。」

3日晚間，解放軍南部戰區新聞發言人、空軍大校田軍里稱，2月3日，解放軍南部戰區組織海空兵力經巴西蘭海峽赴遠海進行演訓，相關行動始終保持安全、規範和專業操作，完全符合國際法和國際實踐。田軍里表示，菲方就中方艦艇編隊正常過航行為進行汙衊炒作，嚴重損害包括中國在內的其他國家正常航運航行權利。

法廣報導，菲媒《馬尼拉公報》近日引述菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）指出，大陸正對菲律賓進行猛烈打擊，這是大陸在西菲律賓海（南海）主張主權的更廣泛戰略的一部分。

崔尼代稱，大陸對菲律賓的打擊包括：騷擾和入侵、疑似間諜活動、與大陸駭客有關的網路攻擊、與犯罪活動有關的非法離岸博彩營運商（POGO），以及水下無人機等。他呼籲，菲律賓應採取全民行動抵制中方戰略。

南海 菲律賓 黃岩島

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