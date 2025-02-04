快訊／陸反制出手！對美國部分商品加徵10-15%關稅

反制美國加徵關稅！大陸國務院關稅稅則委員會4日宣布「關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅」的公告，要對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。

央視新聞報導，大陸國務院關稅稅則委員會4日發出「稅務委員會公告2025年第1號」指，2025年2月1日，美國政府宣布以芬太尼等議題為由，對所有中國輸美商品加徵10%關稅。美方單邊加徵關稅的做法，嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。

公告稱，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。有關事項如下： 一、對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅；二、對原油、農業機械、大排氣量汽車、皮卡加徵10%關稅；三、對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。