快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

港媒：中國社交平台小紅書設香港辦公室

中央社／ 香港4日電

據報導，中國人氣社交平台「小紅書」最近在香港銅鑼灣時代廣場租用了7000平方英尺（196坪）的商業單位，作為香港辦公室。

香港經濟日報今天在報導中引述消息指出，時代廣場的租金為每平方英尺港幣40元（新台幣160元）。

據報導，「小紅書」此前一直在港尋找合適的寫字樓，最近終於選址銅鑼灣時代廣場；在同一大樓內，中國大型電商阿里巴巴集團也是租客，集團的香港總部設在大樓內。

「小紅書」是中國大陸人氣社交平台，根據網上資料，去年其用戶超過3億，深受年輕人歡迎；近年來，不少訪港的大陸民眾都是依照「小紅書」的旅遊攻略，在港尋找打卡點及餐廳。

美國最近決定禁用「TikTok」後，不少美國用戶也改用「小紅書」作為代替，令這個社交平台進一步走紅。

小紅書 香港

延伸閱讀

川普下令設美國主權財富基金 可能用於收購TikTok

西藏飛香港 19日首航

2025台灣燈會桃園光影盛宴 攜手「香港叮叮車、曼谷Terminal 21」點亮世界

1年5258宗…香港非本地學歷評估申請增24% 大陸占三分之一

相關新聞

拒上海團入境 陸委會：因台商回台受阻

台北市府原定邀請上海市台辦官員來台出席二○二五台北燈節，但陸委會日前稱送件時間過晚，未給予許可。陸委會主委邱垂正昨坦言，...

快訊／陸反制出手！對美國部分商品加徵10-15%關稅

反制美國加徵關稅！大陸國務院關稅稅則委員會4日宣布「關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅」的公告，要對原產於美國的部分...

傅聰︰王毅將主持安理會會議 是與魯比歐會面好時機

中國大陸常駐聯合國代表傅聰於當地時間3日表示，大陸外交部長王毅將於18日主持聯合國安理會會議。他認為，2個星期後將舉行的...

加徵關稅在即 白宮：川普、習近平最快在本周通話

美國將對所有進口自中國大陸的商品加徵10%新關稅，美國總統川普表示，華府與陸方可能於未來24小時展開對話，但稱若與大陸未...

上海團無緣燈節…蔣萬安：遺憾 善意不要被中斷

台北燈節前天開幕，北市府依循往年慣例，邀上海團出席開幕點燈，日前遭陸委會以送件太趕、來不及審查為由封殺。至於由上海市文化...

需小兩會討論 滬閩團客來台添變數

中國大陸國台辦指稱，福建及上海旅遊踩線團已向我方提交申請，但陸委會卻表示，踩線團來台等事宜，宜經觀光小兩會討論再進行，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。