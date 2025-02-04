港媒：中國社交平台小紅書設香港辦公室
據報導，中國人氣社交平台「小紅書」最近在香港銅鑼灣時代廣場租用了7000平方英尺（196坪）的商業單位，作為香港辦公室。
香港經濟日報今天在報導中引述消息指出，時代廣場的租金為每平方英尺港幣40元（新台幣160元）。
據報導，「小紅書」此前一直在港尋找合適的寫字樓，最近終於選址銅鑼灣時代廣場；在同一大樓內，中國大型電商阿里巴巴集團也是租客，集團的香港總部設在大樓內。
「小紅書」是中國大陸人氣社交平台，根據網上資料，去年其用戶超過3億，深受年輕人歡迎；近年來，不少訪港的大陸民眾都是依照「小紅書」的旅遊攻略，在港尋找打卡點及餐廳。
美國最近決定禁用「TikTok」後，不少美國用戶也改用「小紅書」作為代替，令這個社交平台進一步走紅。
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