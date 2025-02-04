陸駐巴拿馬大使：美國才是運河穩定真正威脅「請學會尊重」

在美國國務卿魯比歐訪問巴拿馬，並要求巴拿馬官員與中國大陸保持距離後，大陸駐巴拿馬大使徐學淵於當地時間3日在巴拿馬媒體《巴拿馬星報》（La Estrella de Panama）投書指，美國代表團的訪問是一場破壞巴拿馬主權的「熱帶風暴」，並呼籲美國「請學會尊重」。文章稱美國才是運河穩定的真正威脅，還指歷史上運河唯一一次被關閉不是因為其他國家，而是美國的入侵。

大陸《觀察者網》4日報導，徐學淵在《巴拿馬星報》投書題為「美國，請學會尊重」（China reacciona: Estados Unidos, por favor, aprende a respetar）的文章。她稱，美國高官興奮地宣布，美國國務卿就任後的首次正式出訪將訪問拉丁美洲，首站抵達巴拿馬，揭開了美洲黃金時代的序幕，然而，「巴拿馬人卻感到不安，竊竊私語：他們在這裡做什麼？」

徐批評美方進行脅迫外交，指巴拿馬對美國如此重要，以至於美國不能容忍巴拿馬與大陸合作。還稱美國於1979年與大陸建立外交關係，「為何38年後巴拿馬與中國（大陸）建交時，美國如此憤怒？」她稱，和巴拿馬建交以來，中國大陸帶給巴拿馬的從來都不是恐懼，而是平等、尊重和互利，以及更多的發展機會。

針對美國指巴拿馬運河中立性遭破壞，徐文中則反駁，這表示美國才是運河穩定的真正威脅，「歷史上，運河唯一一次被關閉不是因為其他國家，而是美國的入侵。」

她回顧，1989年12月美軍發動戰爭入侵巴拿馬，推翻諾瑞嘉（Manuel Antonio Noriega）的統治，巴拿馬運河被迫關閉。「這條運河是確保全球貿易暢通的重要水道。唯一對運河構成威脅的國家是美國，它不僅對巴拿馬構成威脅，也對整個世界構成威脅」，她指，尊重運河永久中立，是中方的莊嚴承諾。

徐在文末稱，國際社會上各國都是平等的，都有自主發展外交關係的權利。任何人都無權對其它國家發號施令或規定指導方針。她稱，如果美國想為美洲創造一個「黃金時代」，就必須先尊重其它國家，並問問拉美人民想要一個什麼樣的時代。

據《南華早報》，魯比歐於當地時間3日稱，對中國「逐步控制」巴拿馬運河表示擔憂。「美國不能，也不會允許中國繼續對巴拿馬運河進行有效和日益增長的控制。」魯比歐結束巴拿馬訪問後，預計將前往薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉、多明尼加。