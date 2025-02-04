中國軍艦穿越菲律賓群島內水 菲軍方嚴密監看

在菲中南海關係持續緊張的敏感時刻，菲律賓指稱3艘中國人民解放軍海軍軍艦在未事先知會的情況下，穿越菲律賓內水，菲方動用軍機及雷達監控它們的動向。

菲律賓西民答那峨島司令部（Western MindanaoCommand）昨晚發布新聞稿說，這3艘軍艦分別為一艘刃海級飛彈巡洋艦、一艘江凱II級護衛艦以及一艘福池級補給艦。

這3艘中國軍艦被發現從南海穿越菲律賓的西明多羅海峽（Mindoro Strait），預料有可能會繼續向南航行，穿越菲律賓南端的西布土航道（Sibutu Passage）和巴西蘭海峽（Basilan Strait）。

根據菲律賓憲法，菲律賓群島的所有島嶼及其周邊水域，都是菲律賓領土。

西民答那峨島司令部稱，外國軍艦可以被允許通過這些水域，但必須符合菲律賓國內法和國際法對「無害通過」程序的規定。

新聞稿指出，中國海軍此次航行並未透過外交管道知會菲方，且航速異常緩慢，大約只有5節，不符「無害通過」的條件，包括持續且迅速通過群島海域，不得慢速徘徊或停留。

為確保菲律賓海事安全，菲方派遣2架螺旋槳飛機監看中國軍艦通過菲律賓領海的過程，並以廣播告知中方軍艦正在通過西民答那峨島司令部轄區，中方則回覆正在行使自由航行及無害通過權。

此外，西民答那峨島司令部也使用濱海雷達系統，持續追蹤中國軍艦的動態。

另一方面，中國南部戰區新聞發言人田軍里則在微信公眾號說，中方於2月3日組織海空兵力經巴西蘭海峽赴遠海開展演訓，相關行動始終保持安全、規範和專業操作，完全符合國際法和國際實踐。