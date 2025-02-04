快訊

大S流感病逝引恐慌...全台民眾搶打疫苗 邱泰源曝：一日打掉4萬劑

碩博士生搶當菸廠工、教中小學 陸00後打什麼算盤？

31年來沒得過流感！日醫曝打疫苗以外 3個日常習慣增加免疫力

傅聰︰王毅將主持安理會會議 是與魯比歐會面好時機

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸常駐聯合國代表傅聰表示，大陸外長王毅（見圖）將於18日主持聯合國安理會會議。他稱，這或是王毅和美國國務卿魯比歐會面「非常好的機會」。（歐新社）
大陸常駐聯合國代表傅聰表示，大陸外長王毅（見圖）將於18日主持聯合國安理會會議。他稱，這或是王毅和美國國務卿魯比歐會面「非常好的機會」。（歐新社）

中國大陸常駐聯合國代表傅聰於當地時間3日表示，大陸外交部長王毅將於18日主持聯合國安理會會議。他認為，2個星期後將舉行的聯合國安理會會議，可能是王毅和美國國務卿魯比歐會面「非常好的機會」，並強調合作的必要性，因為「有太多事情需要解決」。

路透報導，大陸擔任聯合國安理會2月輪值主席，傅聰表示，王毅將於18日主持聯合國安理會會議，重點討論多邊主義和改善全球治理。他表示，18日安理會將舉行高級別公開辯論，王毅將抵達紐約主持會議。北京邀請各國外交部門負責人，包括安理會以外的外長參加會議。

至於魯比歐屆時是否出席會議，美國國務院尚未回應。近期魯比歐、王毅已通過電話。傅聰表示，儘管從美國政界人士那裡聽到各種言論，但我們能夠採取建設性、專業方式來開展在聯合國的工作，「事關重大」。

至於美國總統川普4日起將對大陸商品加徵10%關稅，傅聰表示，大陸堅決反對這種無理的加稅，相信這違反世貿組織的規則，這也是大陸向世貿組織提出申訴的原因，「我們可能被迫採取反制措施」，「貿易戰沒有贏家」。

由於川普指控陸方打擊芬太尼不力，傅聰稱，華府需要審視芬太尼的需求方，不是把責任轉嫁他人。他指，中美可以在應對氣候變化、毒品、恐怖主義和人工智慧等方面合作，並敦促美方停止打擊大陸的科技企業，他也強調，人工智慧的碎片化會增加風險、減少收益。傅聰提到，美國「需要停止下意識的反應」，雙方若合作相信可以解決很多問題，創造更美好的世界。

安理會 美國 聯合國

延伸閱讀

巴國與陸續約兩次 不敵美威逼

魯比歐出手 巴拿馬退出一帶一路

被魯比歐稱為「流氓國家」 北韓首次怒批川普政府、譴責美版鐵穹計畫

魯比歐：若美中衝突 北京會關閉巴拿馬運河

相關新聞

拒上海團入境 陸委會：因台商回台受阻

台北市府原定邀請上海市台辦官員來台出席二○二五台北燈節，但陸委會日前稱送件時間過晚，未給予許可。陸委會主委邱垂正昨坦言，...

傅聰︰王毅將主持安理會會議 是與魯比歐會面好時機

中國大陸常駐聯合國代表傅聰於當地時間3日表示，大陸外交部長王毅將於18日主持聯合國安理會會議。他認為，2個星期後將舉行的...

加徵關稅在即 白宮：川普、習近平最快在本周通話

美國將對所有進口自中國大陸的商品加徵10%新關稅，美國總統川普表示，華府與陸方可能於未來24小時展開對話，但稱若與大陸未...

上海團無緣燈節…蔣萬安：遺憾 善意不要被中斷

台北燈節前天開幕，北市府依循往年慣例，邀上海團出席開幕點燈，日前遭陸委會以送件太趕、來不及審查為由封殺。至於由上海市文化...

需小兩會討論 滬閩團客來台添變數

中國大陸國台辦指稱，福建及上海旅遊踩線團已向我方提交申請，但陸委會卻表示，踩線團來台等事宜，宜經觀光小兩會討論再進行，上...

朝鮮對外國游客開放？ 北京旅行社開始組團

（德國之聲中文網）設在北京的高麗旅行社（Koryo Tours）在其網頁上增加了前往朝鮮羅先的旅游項目，可預訂時段為2025年2月至4月。該旅行社英文網頁信息稱，羅先經濟特區將成為2020年以來朝鮮向

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。