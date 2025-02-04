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加徵關稅在即 白宮：川普、習近平最快在本周通話

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透引述白宮發言人李維特稱，川普和大陸國家主席習近平將在未來數天內通話。（路透資料照）
路透引述白宮發言人李維特稱，川普和大陸國家主席習近平將在未來數天內通話。（路透資料照）

美國將對所有進口自中國大陸的商品加徵10%新關稅，美國總統川普表示，華府與陸方可能於未來24小時展開對話，但稱若與大陸未能達成協議，關稅將會顯著提高。同時，路透引述白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）稱，川普和大陸國家主席習近平最快將在本周通話。

港媒《信報》指出，川普向記者表示，華府可能調高針對陸加徵的關稅幅度，而非1日公布的10%。他稱，華府與大陸官員可能在未來24小時展開對話，結果或影響對美方對大陸加徵的關稅稅率。他形容，1日所簽署針對大陸加徵關稅行政命令是「開放式條款」，當中包含令兩國貿易關係「更平衡」的因素。

路透則提到，在美國對大陸新一輪關稅政策即將生效之際，白宮3日表示，美國與大陸之間「可能在未來24小時內」就關稅問題展開討論。白宮發言人李維特則指，「這將在未來數日內發生」，這將是川普自1月20日就職以來後與習近平首次通話，川普就職前兩人曾經通話。

李維特還在美國福斯電視台新聞節目中表示，「總統（川普）最近在橢圓形辦公室表示，他計劃在未來24小時內與習近平舉行會談」，她還指，「不會提前透露即將進行的會談內容」。

此外，川普3日簽署行政命令，命令美國財政部和商務部成立一檔主權財富基金（Sovereign wealth fund），稱基金可能用以收購大陸知名科技企業「字節跳動」旗下影音平台TikTok（海外版抖音）。

川普稱，這項行政命令要求華府相關部門，在12個月內成立主權財富基金，把美國民眾的資產貨幣化，融合為更具流動性的資產組合以造福民眾。不過他未提及主權財富基金的資金來源。

TikTok在美國擁有約1.7億用戶，去年5月美國國會以國家安全為由通過禁令，要求TikTok母公司「字節跳動」在今年1月19日禁令生效之前出售該應用程式，否則將面臨禁令。不過，川普就任總統當日即簽署行政命令，延後執行上述國會禁令75天，希望TikTok能夠在期間易手，不再由陸資控制，並希望美國在收購TikTok的合營企業能占50%股權。

命令 川普 美國

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