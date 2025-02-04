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需小兩會討論 滬閩團客來台添變數

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
大陸文旅部1月17日宣布將開放閩滬兩省市團客來台。 圖／聯合報系資料照片
大陸文旅部1月17日宣布將開放閩滬兩省市團客來台。 圖／聯合報系資料照片

中國大陸國台辦指稱，福建上海旅遊踩線團已向我方提交申請，但陸委會卻表示，踩線團來台等事宜，宜經觀光小兩會討論再進行，上海、福建團客來台旅遊再添變數。交通部觀光署長周永暉昨受訪時強調，目前還沒確認踩線團有提出任何申請訊息，盼透過觀光小兩會進行交流、協商，優先討論低價團費、旅遊安全不夠周到等議題。

據了解，上海陸客踩線團盼這個月十日來台，約有十二家業者參加，踩線團估有十二人，預計來台停留六天，行程以台灣西岸為主，從台北南下到高雄，最後再搭高鐵北返至桃園搭機離開，嘉義等南部景點也會納入；福建團來台規畫則與上海團差異不大。

旅遊業者憂心，如今大陸釋出善意，讓上海團和福建團先來，但我方政府卻堅持要觀光小兩會先談，陸客踩線團來台可能又會卡關。若要解開這個結，需要雙方釋出善意，包含我方可先取消大陸旅遊橙色警戒，畢竟橙色警戒已實施半年，除少數個案，去年台灣旅客到大陸旅遊有二百多萬人，都很安全，政府要先釋出善意，大陸也才相對會有較好的回應，讓兩岸觀光可再往前一步。

周永暉昨在交通部新春團拜受訪時表示，由於剛開春還沒確認踩線團有提出任何申請訊息。目前按照程序由陸委會處理，未來希望透過觀光小兩會來進行彼此交流，優先討論的議題包含低價團費、旅遊安全不夠周到等，目前陸客專業團按照專業團程序申請，強調踩線團希望透過觀光小兩會協商。

至於觀光小兩會若無法啟動協商，是否會影響踩線團來台？周永暉說，還是要樂觀面對，新的一年，希望能有正向交流，盼能真正討論旅遊安全等議題，能有正向發展。

上海 兩會 福建

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