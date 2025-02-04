台商：盼找到兩岸互動新模式

大陸南昌台商協會榮譽會長王恩國昨出席台商春節活動受訪表示，對兩岸關係期許是「和而不同」，兩岸有不同政治制度、生活方式跟價值觀，雙方都能夠彼此更加包容，尊重不同獨特性的制度。他提及民進黨台灣前途決議文中有文化共源，基本上認可兩岸也有共同的中華文化，未來兩岸領導人能有更高智慧，找到兩岸互動新模式。

王恩國指出，兩岸關係未來也取決美中關係博弈，從美國總統川普上任宣布對陸加徵百分之十關稅等行動，美中關係前景難樂觀，因此兩岸關係應很難回到過去國民黨執政時期的熱絡。雖然對前景悲觀，但他認為雙方能在持續進行交流、建立互信，降低彼此仇恨值、增加善意方面做一些努力。

另一名南昌台商協會榮譽會長陳永和則對擴大兩岸交流提三點建議：一是希望政府在大陸商業人士來台交流申請能更便利，他舉例說，去年第四季邀請客戶進行商貿會談，整個手續流程仍需耗時約一個月，對行程安排造成困難，希望能夠加速流程。

其次是開放大陸民眾來台旅遊，雖然目前上海跟廈門已開始規畫，仍希望能夠擴大更多的點，因開放大陸人民來台旅遊對台灣形象是正面的，應鼓勵讓更多大陸人民來台旅遊。

三是增加兩岸的定期航班。希望能夠恢復到疫情之前所有的定期航點。目前只有十五個定期航點在運作，非常不方便。他每次要回南昌，得在上海或香港轉機，耗費至少三倍時間。

澳門台協會長簡廷在表示，期待兩岸政策協助創建「經商沃土」為人民創造福祉，促進華人文化科技國際競爭力。目前社會經濟已從傳統製造業生產導向ＡＩ數位科技與創新，更需要攜手合作。