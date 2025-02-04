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上海團無緣燈節…蔣萬安：遺憾 善意不要被中斷

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北燈節前天開幕，北市府依循往年慣例，邀上海團出席開幕點燈，日前遭陸委會以送件太趕、來不及審查為由封殺。至於由上海市文化和旅遊局副局長金雷率團的第二團，目前陸委會還在審查中。

北市長蔣萬安昨天受訪表示，對於上海團無法出席台北燈節開幕，他感到遺憾，並強調北市府都是依慣例申請，兩岸好不容易建立的溝通管道、善意成果，希望不要被中斷。

台北燈節已登場，北市府過去八年都有邀請上海代表團參加燈節，今年北市府邀請上海市三個團來欣賞台北燈節，其中第一團由上海台辦主任金梅率團的十三人，日前已經確定遭陸委會封殺。

接下來還有金雷率團的第二團預計二月十一日抵台，目前陸委會還在審查中；還有一團是由燈藝師、旅遊業者組成的賞燈團十四人，陸委會日前已審核通過，預計二月十三日抵台。

蔣萬安表示，過去上海團來台北參加台北燈節點燈儀式，已經維持八年，這次上海團沒有辦法參加開幕儀式。接下來還有第二團、第三團，市府還是很希望兩岸之間，好不容易所建立起來的溝通管道，以及帶來的善意成果，必須要繼續維持。

據了解，北市府是在上個月二十日提出申請，蔣萬安說，過往申請的期程都是差不多，且都是循往例申請，中央只要審核通過，上海團都是可以來參加台北燈節的點燈儀式。

上海 北市府 陸委會

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