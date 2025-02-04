朝鮮對外國游客開放？ 北京旅行社開始組團

（德國之聲中文網）設在北京的高麗旅行社（Koryo Tours）在其網頁上增加了前往朝鮮羅先的旅游項目，可預訂時段為2025年2月至4月。該旅行社英文網頁信息稱，羅先經濟特區將成為2020年以來朝鮮向外國旅游者開放的首個地區。

有關朝鮮之行的信息還包括，游客有機會目睹“朝鮮最盛大的節慶——金正日的生日”。

朝鮮現任領導人金正恩的父親、前國家領導人金正日的冥誕是2月16日，被定為“光明星節”，是朝鮮國定假日。過去朝鮮通常會舉行游行、閱兵等大規模公開活動，以慶祝金氏家族成員的生日。但最近幾年，平壤沒有高調紀念金正日的冥誕。

2月份的旅游行程還包括參觀工廠、市場和學校等。

能否成行 尚待確認

然而，盡管旅游團已開放預訂，但高麗旅行社表示，能否成行“尚未確定”，並補充說“正在等待中國當局關於開放中國一側邊境的信息”。

根據公司網頁信息，高麗旅行社1993年由兩名旅居中國的英國人創辦，從朝鮮游起家，以西方旅行者為服務對象。除朝鮮外，還提供中亞、南亞等線路。

據韓聯社報道，今年1月，另一家中國旅行社Young Pioneer Tours也曾宣布朝鮮將向外國旅游團開放前往羅先地區。

而再早些時候，高麗旅行社在去年8月就表示，預計朝鮮將於2024年12月向中國游客開放組團游。然而，自2020年初朝鮮為防止新冠疫情蔓延而關閉邊境以來，目前只有俄羅斯游客能夠前往朝鮮。

疫情爆發前，赴朝鮮的外國游客以中國游客為主，據估計，2019年中國游客佔朝鮮外國游客總數的90%至95%。

（路透社、法新社）

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