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出席台商春節活動 賴總統：兩岸應交流取代圍堵

經濟日報／ 記者陳政錄陳宥菘／台北報導
賴清德上任後，首次以總統身分出席海基會「大陸台商春節活動」並致詞。 聯合報系資料庫
賴清德上任後，首次以總統身分出席海基會「大陸台商春節活動」並致詞。 聯合報系資料庫

總統賴清德昨（3）日出席海基會「大陸台商春節活動」，就兩岸政策重申將延續「四大堅持」，包括「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，並提出自己作為總統的「三項使命」，喊話兩岸應該以交流取代圍堵，對話取代對抗，兩岸有共同的目標，就是人民的福祉。

賴清德致詞時表示，去年台灣經濟成長率達4.3%，交出一張不錯的成績單，政府也將繼續推動、延長「歡迎台商回台投資行動方案」，已將投資抵減延長送交立院，和將維持好的投資環境及利率、匯率穩定等。

賴清德表示，身為總統有「三項使命」，第一是維持國家生存發展，將繼續延續蔡總統任內提出的「四大堅持」，就是永遠堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣的主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，要由2300萬人民共同決定。

第二項使命是保護全國人民生命財產安全。賴清德說，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平固然要有理想，但不能有幻想，目前國際社會國際社會追求和平，無非就是去透過靠實力來求得和平，台灣也不應該例外。

賴清德表示，所以我們要秉持「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，「不應該像過往一樣，把所有雞蛋放在同一個籃子」，以及跟民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，以備戰來避戰，靠實力達到和平的目標。

就「第四根支柱」，賴清德表示，正如剛剛海基會董事長吳豊山所提到的，只要對等尊嚴不設前提，台灣非常歡迎能夠跟中國進行健康有序的交流，希望能透過交流，增進彼此的了解、理解、諒解和能夠感受到和平。

中華民國台灣 海基會 賴清德

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