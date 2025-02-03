我方歡迎陸客、陸生來台 邱垂正籲陸方「領情」體會善意

陸委會主委邱垂正3日在海基會「2025大陸台商春節聯誼活動」致詞表示，近年來我方則持續向陸方表達善意，我們歡迎陸客及陸生來台，願以對話取代對抗，呼籲陸方體會我方的善意，不要對台文攻武嚇強加政治框架。

海基會3日上午在台北美福大飯店舉辦「2025大陸台商春節聯誼活動」，按慣例，賴清德總統出席致詞，海基會董事長吳豊山、陸委會主委邱垂正、經濟部長郭智輝等官員出席。約近380名大陸台商、亞洲台商、世界台商、工商協會、政府機構代表與會。

就兩岸關係，邱垂正致詞時表示，面對中國大陸持續對台複合性威脅、地緣政治風險不斷升高，政府持續落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、建構經濟安全與社會韌性、和民主國家強化合作建立夥伴關係、發展穩健有序的兩岸關係，以維持台海的和平穩定。

邱垂正說，相對於陸方，近年來我方則持續向陸方表達善意，我們歡迎陸客及陸生來台，願以對話取代對抗，秉持「四個堅持」，不卑不亢，呼籲陸方要務實面對兩岸現狀及尊重台灣民意，體會我方的善意，不要對台文攻武嚇強加政治框架，才能共同促進台海及區域的和平穩定繁榮。

邱垂正表示，自己長期服務海陸兩會，深刻體會兩岸關係發展進程中，善意堆疊及累積信任的重要性。針對陸方表示將於近期開放上海及福建陸客來台旅遊，我方已表達希望雙方儘速可透過觀光「小兩會」進行溝通並作好妥善安排。

邱垂正指出，政府自2019年推動「歡迎台商回台投資行動方案」以來，截至去年底，累計已有328家通過審查，總投資約新台幣1.3兆元，為鼓勵台商回台投資，經濟部已陳報行政院，再展延3年至2027年底，並打算將適用對象從中國大陸台商擴大到全球台商。

就大陸經濟情勢，邱垂正表示，儘管大陸官方宣稱2024年的經濟成長率達5%，但實際在陸經營的台商應該能夠明顯感受到大陸經濟雖積極振作卻欲振乏力，面臨美國給予的高壓，恐怕是雪上加霜。政府願意積極協助各位台商，適度調整經營策略或投資布局。