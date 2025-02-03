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多型主戰裝備亮相！陸國防部發《當那一天來臨》MV 曝練兵備戰畫面

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
春節假期期間，大陸國防部2日發布歌曲《當那一天來臨》MV，多型主戰裝備在其中亮相，引外界側目。（香港文匯網影片截圖）
春節假期期間，大陸國防部2日發布歌曲《當那一天來臨》MV，多型主戰裝備在其中亮相，引外界側目。（香港文匯網影片截圖）

春節假期期間，大陸國防部2日發布歌曲《當那一天來臨》MV，多型主戰裝備在其中亮相，引外界側目。MV集中展現中共解放軍各軍兵種練兵備戰畫面，其中包括航母編隊破浪前行、東風導彈起豎發射、搶灘登陸等震撼場景。大陸軍事專家表示，MV中所展示的武器裝備皆是已經形成戰鬥力的主戰裝備，彰顯中國國防力量的強大和現代化水平，展示了中國人民解放軍捍衛國家主權、安全、發展利益的堅定決心。

據香港文匯網報導，MV開場即是中共解放軍海陸空火等各軍兵種聞令而動，迅速奔赴不同演訓現場的場景。從遼闊海疆到雪域高原，從大漠戈壁到萬里長空，各軍兵種精銳力量盡數亮相。

報導稱，多型主戰裝備亮相MV，其中包括去年曾抵香港訪問的中國自主研發建造的首艘075型兩棲攻擊艦海南艦、055型驅逐艦、剛剛入列的054B型導彈護衛艦首艦漯河艦等主力軍艦，航母編隊也出現在MV中。此外，東風-26彈道導彈、殲-20隱身戰鬥機、運-20大型運輸機、轟-6K轟炸機、99A主戰坦克、最新步兵戰車等武器裝備也悉數亮相。

大陸軍事專家宋忠平表示，國防部發布的MV中，陸海空火箭軍以及罕見的電子戰部隊都展示了日常練兵備戰的場景，所出現的武器裝備都是已經形成戰鬥力的常規裝備，也是中共解放軍裝備的中堅力量。這些都展現了新時代國防和軍隊建設的輝煌成就。

「當今國際形勢變化多端，變數較多，解放軍維護國家主權、安全、發展利益的任務也會更重。」宋忠平表示，大陸國防部在傳統節日春節期間發布這樣的MV也是展示解放軍作為維護國家安全的中堅力量，核心支柱，具有全時待戰隨時能戰的能力和狀態，無論什麼時候都會保衛家國，能震懾域外強敵。「如果真有那一天」，解放軍一定能召之即來、來之能戰、戰之必勝。

《當那一天來臨》MV集中展現中共解放軍各軍兵種練兵備戰畫面。 （香港文匯網影片截圖）
《當那一天來臨》MV集中展現中共解放軍各軍兵種練兵備戰畫面。 （香港文匯網影片截圖）

中共 中國人 國防部 導彈 解放軍

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