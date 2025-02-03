賴清德首場台商春節活動 台商：盼找到兩岸互動新模式

南昌台商協會榮譽會長王恩國3日在海基會2025大陸台商春節活動接受聯訪表示，對兩岸關係期許是「和而不同」，兩岸有不同的政治制度、生活方式跟價值觀，雙方都能夠彼此更加的包容，然後尊重彼此不同獨特性的制度。他提及民進黨台灣前途決議文中有文化共源，基本上認可兩岸也有共同的中華文化事實，未來兩岸領導人能有更高智慧針對兩岸互動找到「新模式」。

海基會於3日於台北舉辦2025大陸台商春節活動，活動廣邀在陸、甚至馬來西亞台商與會，海基會官方稱近380人到場。而這也是賴清德上任後首場台商春節活動，因此備受外界矚目。

王恩國指出，兩岸未來也取決美中關係博弈，從川普上任宣布對陸加徵10%關稅等行動，美中關係前景難樂觀，因此認為兩岸關係應很難回到過去2008年至2014年國民黨執政時期的熱絡狀況。雖然對前景悲觀，但認為雙方能在持續進行交流、建立互信，降低彼此仇恨值、增加善意方面做一些努力。

南昌台商協會榮譽會長陳永和則對擴大兩岸交流提三點建議：一是希望政府在大陸商業人士來台交流申請能更便利，他對記者表示，以他去年第4季邀請客戶來進行商貿會談時，整個手續流程仍需耗時約1個月，對行程安排造成困難，希望能夠加速流程。

陳永和提到第二點建議為開放大陸民眾來台旅遊，雖然目前上海跟廈門也已經開始在規劃，但是希望能夠擴大更多的點，因開放大陸人民來台旅遊對台灣形象是正面的，應該鼓勵讓更多的大陸人民能夠來台旅遊；

三是增加兩岸的定期的航班。希望能夠恢復到疫情之前所有的定期航點，目前只有15個定期航點在飛，其實非常不方便。他以自己為例，他每次回到南昌，得在上海或香港轉機，耗費至少3至4倍時間。

澳門台商協會會長簡廷在會前表示，期待兩岸政策協助創建「經商沃土」為人民創造福祉，促進華人文化科技國際競爭力。目前社會經濟已從傳統製造業生產導向AI數位科技與創新「指尖經濟」，因此更需要攜手合作。

此外，對於陸委會、海基會強調台商受到大陸方面壓力導致主要城市台商缺席活動，在場一位不具名台商對本報表示，大陸方面不希望現任的台商會長出席海基會聯誼活動其實是行之多年，但其實沒有發正式公文等明文規定，而是通過全國台企聯體系，形成一種默契，「身邊台商朋友不參加時，自己參加也會怪怪的」他說。