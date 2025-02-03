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大S過世…張蘭發文「勇敢地做自己」挨轟 網：最惡毒母子

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
女星大S病逝，她的前婆婆張蘭發文「不要羨慕任何人，勇敢地做自己」。（極目新聞）
女星大S病逝，她的前婆婆張蘭發文「不要羨慕任何人，勇敢地做自己」。（極目新聞）

女星大S（徐熙媛）過世，不僅占據大陸百度熱搜前五，更完全占據微博熱搜前十。3日中午，大S前婆婆張蘭發文稱，「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的道路」。大陸網友則不滿表示，「最惡毒的母子，餘生他們如果能心安理得的繼續炒作，就不是人！大S一路走好！」

瀟湘晨報報導，3日上午近11時，張蘭在微博發表上述文章。引來大陸網友在評論區熱議。

大陸網友表示，「大S死了，終於沒有人可以消費她了」、「最惡毒的母子，餘生他們如果能心安理得的繼續炒作，就不是人！大S一路走好！」、「醜陋的嘴臉，你有光芒嗎？ ？ ？」、「現在沒有可炒作的了，時不時拿大S出來炒一波！」、「缺德帶冒煙的惡魔婆婆」、「汪小菲：還有我的床墊，別忘了還給我！」

還有大陸網友在評論區懷念大S，「春節客死異國他鄉，這兩年了解的新聞都是跟她的婚姻一樣亂七八糟」、「一代風華，往事隨風」，還有網友稱此時此刻張蘭不應表揚自己；還有人反諷：「張蘭活得好通透」、「用別人來發光」、「怎還不封殺她」。

大S前婆婆、俏江南創始人張蘭。（瀟湘晨報）
大S前婆婆、俏江南創始人張蘭。（瀟湘晨報）

婆婆 婚姻

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