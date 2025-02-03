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大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

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太震撼…大陸網友關注大S病逝消息 百度熱搜前5名占4條

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
對於女星大S病逝，大陸網民紛留言稱「不敢相信這是真的」、「一代芳華，隨風而逝...」。（瀟湘晨報）
對於女星大S病逝，大陸網民紛留言稱「不敢相信這是真的」、「一代芳華，隨風而逝...」。（瀟湘晨報）

藝人大S（徐熙媛）流感併發肺炎病逝消息，3日一早躍上大陸百度新聞熱搜前5名。大陸網友在微博、微信上熱烈討論並且關注此事。3日小S透過經紀人表示，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感並發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你。」

得知大S離世消息，大陸網民紛紛表示，「天吶，不會吧，真讓人難以相信，不管別人怎麼罵她，都喜歡她的泡沫之夏，轉角遇到愛，流星花園！可惜了！」、「是啊。沒人能超越杉菜」、「流感肺炎這麼嚴重嗎？太震驚了」、「這可能是新冠病毒造成的。白瞎徐熙媛這麼好的大美女了」、「不敢相信這是真的」、「一代芳華，隨風而逝…」。

《瀟灑晨報》形容，大S是「銀幕新星到全能藝人」，徐熙媛別名大S，1976年10月6日出生於台北市，畢業於華岡藝校戲劇科，是女演員、歌手、主持人、作家；1993年，徐熙媛與妹妹徐熙娣（小S）組成歌唱組合「SOS」（後改成ASOS）出道進入演藝圈。1994年，推出組合首張音樂專輯《佔領年輕》。

報導提到，1996年至1998年間，兩人相繼擔任綜藝《我猜我猜我猜猜猜》、《娛樂百分百》主持人；2001年，大S出演電視劇《流星花園》，憑藉「杉菜」一角走紅；2004年大S出版首本美容書《美容大王》，該書在2周再版7次，銷售達10萬本。

2007年，大S出演電視劇《轉角遇到愛》；2008年大S憑藉電影《保持通話》，獲提名第28屆香港電影金像獎最佳女主角；2010年姊妹倆正式脫離經紀人王偉忠，以「太平」、「犬象」2家公司自立門戶；2010至2012年間，大S參與的電影《龍鳳店》、《百萬巨鱷》、《車手》等陸續上映，而婚後的大S漸漸淡出鏡頭前。

2017年，大S產後復出，擔任綜藝節目《最強大腦》嘉賓；隨後陸續參加《姐姐好餓》第2季、《了不起的孩子》第2季、《我們長大了》等綜藝節目製；2021年12月，大S轉為幕後，嘗試製作人工作，參與綜藝節目《熙娣想聊》製作。

大S 流感 肺炎 電影

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