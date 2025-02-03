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港府預告年度財政赤字 將向教育界開刀

中央社／ 香港3日電

春節剛結束，香港當局面對的最大施政問題似乎是如何解決財政赤字，財政司司長陳茂波昨天則公開預告，政府可能會向大學教育支出開刀。

陳茂波預定於本月26日公布官方年度財政預算，而他此前已預告，政府的2024至25年度財赤在港幣1000億元（新台幣4000億元）以下，將是政府過去6個財政年度的第5次財赤。

他昨天在電台節目上重申，政府要解決財赤，就要開流節流，並以節流為主，又表示政府在教育、醫療支出方面有節約空間，比如本地各大學有一定財政儲備，未來要善用儲備並開拓收入，以便政府用2、3年時間鞏固財政。

綜合各方資料，港府在2024至25年度的公共開支總額中，社會福利、衛生及教育各占16.4%、15.4%及14%。

香港近幾年持續出現財赤，原因與2019年「反送中」運動和2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對政經層面所產生的負面衝擊有關。

無論是港英政府年代抑或是香港主權轉移之後，港府在財政開支上一直量入為出，因此，近幾年政府連年財赤，社會各界深感關注和憂慮。

近幾個月來，包括行政長官李家超等高層官員多次強調會解決財赤問題，這也是陳茂波首次提出向衛生和教育界開刀，以節省支出。與此同時，香港坊間也普遍要求高官減薪。

香港高官以高薪見稱，比如特首月薪為46萬9495元（新台幣199萬元），政務司司長、財政司司長、律政司司長的每月薪酬在41萬7330元至38萬9580元之間，各局長每月薪酬則為37萬6405元。

對於港府高官享有如此高薪，此間無論是學界、媒體及一般市民，都期望他們可以減薪，與民共度時艱。

月薪 香港

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