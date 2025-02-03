快訊

民進黨團新會期三長名單出爐 柯建銘續任總召 她首任書記長

聽新聞
0:00 / 0:00

吉爾吉斯總統4日訪陸

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

北京持續加強與中亞國家關係，大陸外交部昨宣布，應大陸國家主席習近平邀請，吉爾吉斯總統賈帕洛夫將於四至七日對大陸進行國是訪問。二人上次會晤僅時隔七個月。

賈帕洛夫上次對陸進行國是訪問是在二○二三年，當時他是為出席首屆中國—中亞峰會。兩國元首會談後，決定將兩國關係提升為「新時代全面戰略伙伴關係」。習近平與賈帕洛夫上次會晤則是在去年七月，於上海合作組織哈薩克阿斯塔納峰會前夕進行。

根據大陸外交部新聞稿，習近平當時表示，中方願同吉方深化發展策略對接，推動「中吉命運共同體」建設。賈帕洛夫當時稱，吉方堅定恪守「一個中國原則」，歡迎更多大陸企業赴吉投資。希望雙方共同努力推動中吉烏鐵路計畫建設，密切在上海合作組織等多邊溝通協作。

外交部 習近平 關係

延伸閱讀

美關稅增添大陸景氣變數

習推「家風」政治化 家庭成意識形態戰場？美媒：反映政治焦慮

習遼寧拜年掌聲「讓山村沸騰起來」 美媒：更像「群戲」

有信心防止陸侵台！川普曝關稅是談判關鍵 稱習近平極具野心

相關新聞

台商春節聯誼 賴總統就職後首出席

海基會將於今天上午在台北美福大飯店舉行二○二五年大陸台商春節聯誼活動，賴清德總統 將出席並發表談話，這是他去年就任總統後...

新聞眼／今年兩岸7關鍵點 考驗賴政府

兩岸民眾剛歡慶農曆蛇年到來，兩岸關係就將迎來多個重要節點，又值川普重返白宮，美中台關係出現新變數，如何避免陷入被動，進而...

遇上大暖冬 大陸力推「冰雪經濟」反而推升成本

中國大陸近期力推「冰雪經濟」，去年12月還邀請前總統馬英九到哈爾濱參加「海峽兩岸青年冰雪節」，各省市政府工作報告提到要發展「冰雪經濟」的也所在多有，但今年執行上遇到了個相當大的障礙—這個冬天是個大暖冬，讓各地政府都傷腦筋、只得想辦法各顯神通。

「王星事件」能否推動中國政府打擊緬甸詐騙園區？

（德國之聲中文網）1月3日，31歲的中國演員王星應“境外劇組邀約”，從上海飛抵曼谷，乘坐一輛包車前往四百多公裡外的湄索縣“試鏡”。 王星後來回憶說，他到了泰緬邊境，“換車後遭武裝挾持”，被帶往緬

吉爾吉斯總統4日訪陸

北京持續加強與中亞國家關係，大陸外交部昨宣布，應大陸國家主席習近平邀請，吉爾吉斯總統賈帕洛夫將於四至七日對大陸進行國是訪...

台商春節聯誼 賴清德總統將出席

海基會將於今（3）日上午在台北美福大飯店舉行2025年大陸台商春節聯誼活動，賴清德總統將出席並發表談話，這是他去年就任總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。