吉爾吉斯總統4日訪陸

北京持續加強與中亞國家關係，大陸外交部昨宣布，應大陸國家主席習近平邀請，吉爾吉斯總統賈帕洛夫將於四至七日對大陸進行國是訪問。二人上次會晤僅時隔七個月。

賈帕洛夫上次對陸進行國是訪問是在二○二三年，當時他是為出席首屆中國—中亞峰會。兩國元首會談後，決定將兩國關係提升為「新時代全面戰略伙伴關係」。習近平與賈帕洛夫上次會晤則是在去年七月，於上海合作組織哈薩克阿斯塔納峰會前夕進行。

根據大陸外交部新聞稿，習近平當時表示，中方願同吉方深化發展策略對接，推動「中吉命運共同體」建設。賈帕洛夫當時稱，吉方堅定恪守「一個中國原則」，歡迎更多大陸企業赴吉投資。希望雙方共同努力推動中吉烏鐵路計畫建設，密切在上海合作組織等多邊溝通協作。