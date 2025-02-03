新聞眼／今年兩岸7關鍵點 考驗賴政府

兩岸民眾剛歡慶農曆蛇年到來，兩岸關係就將迎來多個重要節點，又值川普重返白宮，美中台關係出現新變數，如何避免陷入被動，進而趨吉避凶，是台灣今年要面對的重要課題。

農曆年後二至三月，兩岸就有多項重要活動登場，首先是今天登場的台商春節聯誼活動，這是賴清德總統就任以來首度出席，是否釋出兩岸新政，以及與台商互動都受關注。

預計中共將於二月舉行年度對台工作會議，將由政協主席王滬寧出席談話，除回顧過去一年對台工作，也將部署今年工作。去年對台會議適逢台灣大選落幕，王滬寧當時措詞強硬，聲稱堅決「打擊」台獨分裂、遏制外部勢力干涉，今年料將延續「反獨促統」，另一手則強調促進融合發展、增進青年交流。

北京三月將進入政治時間，舉行全國兩會（人大和政協會議），國務院總理李強作政府工作報告，其中也將涉及兩岸關係和對台政策，但更重要的是中共總書記習近平在兩會期間下團組，是否談到台灣。去年兩會，習近平出席政協「民革、科技、環境資源界別」聯組會時稱，要不斷壯大「反獨促統」力量；並提出要積極推動兩岸科技、農業、人文、青年等領域交流合作。

今年三月是中共「反分裂法」實施廿周年，中共向來是逢五、逢十擴大紀念。反分裂法實施十五周年時，北京舉行十五周年座談會，由時任人大委員長栗戰書出席談話，今年北京可能擴大舉辦，是否仍由人大委員長趙樂際出席，或提高規格由習親自發表談話，是今年觀察中共對台政策的重要指標。

五月賴總統執政周年，去年就職演說他向對岸喊話，希望以對話取代對抗，交流取代圍堵，並稱可先從重啟雙邊對等觀光旅遊及學位生來台開始。大陸文旅部一月已公告近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，業者踩線團也申請來台考察。

下半年仍有重頭戲。一是中共必擴大宣傳抗戰勝利暨台灣光復八十周年，十年前中共曾在北京舉行大閱兵，今年會如何慶祝受關注。今年還是新加坡「馬習會」十周年，料習可能再邀馬英九到北京，並舉行第三次馬習會。

無論談及抗戰勝利台灣光復，或馬習會歷史意義，習近平必然端出民族復興、血脈相連、共享中華文化等軟訴求。北京試圖在「一中」政治表述外，強調民族、文化共享論，就看賴政府如何看待和回應。