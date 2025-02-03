台商春節聯誼 賴總統就職後首出席

海基會將於今天上午在台北美福大飯店舉行二○二五年大陸台商春節聯誼活動，賴清德總統 將出席並發表談話，這是他去年就任總統後首度出席台商春節聯誼，是否釋出兩岸新政策或藉此場合向陸方喊話受各界關注。

有台商表示，新的一年，希望兩岸保持和平穩定，也希望海基會和陸委會在兩岸民間交流上，加大開放的力度，讓台商往返、經商更為便利，減少人為障礙。

出席不踴躍 多位台協會長缺席

據悉，由於兩岸關係不佳，儘管海基會全力聯繫主要台商及台協幹部返台出席，但包含大陸全國台企聯和北京、上海等主要城市台協會長或幹部都將缺席聯誼活動，部分地方台協會長改由秘書長或代表出席。今年出席台商人數大約兩百人，與過往動輒四、五百人有相當差距。

預計出席聯誼活動的澳門台商會長簡廷在表示，台商都希望兩岸和平，過去兩岸經濟合作有很好的基礎，希望在和平的環境下互通有無，攜手發展經濟，這是上上之道。他認為兩岸本是同根同源，在春節和民俗文化上幾乎相同，希望共同創造和平環境，讓彼此經濟合作進一步深化。

提到蛇年的兩岸關係，一位不願具名的台商會長表示，賴總統上任後，兩岸情勢比蔡英文時代更為緊張，這是台商不願看到的，更是生活在大陸的幾十萬台胞台生不想見到的。希望海基會和陸委會能多做實事，多做交流，多做一些有助於兩岸和緩的活動，少一點隔空對罵、指責。他認為兩岸之間不僅只有經濟密切相連，各種關係盤根錯節，都會互相影響。

直航未恢復 台商怨往返成本增

一位廣東前台協會長表示，海基會應大力推動民間交流，不要空口說白話。疫後兩岸交流至今還沒完全恢復，例如兩岸直航點，還有多個城市未飛，讓台商增加許多往返成本。此外，應放開民間團體的交流，包括學術、社會、教育、文化、宗教團體，開放才能增進了解，減少對立，降低敵意。這位會長提到，陸委會一直喊「堆疊善意」，但在實際做法上，依舊非常欠缺，像是兩岸旅遊開放，兩年來只聞樓梯響，不見人下來。

一位北京資深台商也稱，陸方已表態放行福建、上海團客來台，我方還要用「觀光小兩會」去卡，可能因此錯失兩岸關係緩和的機會；過去曾有一年四百多萬陸客來台紀錄，對台灣旅遊、住宿和禮品等市場都大有挹注，希望政府考量到各行各業的需求。

兩岸緊張 台商憂出席被貼標籤

針對今年度的台商春節聯誼活動，稍早有大陸地方台協會長私下表示，自己不會出席，並指相較於往年，今年台商出席意願可能更低，因為「賴清德搞得兩岸關係這麼緊張」，有些台商也擔心被「貼標籤」。也有台商不願表態是否親自出席，只表示今年春節時間較早，大家要趕緊「拚經濟」，出席與否就順其自然。

昆山台協會長孫德聰表示，由於工廠大年初五開工，他已趕回昆山，無法參加海基會台商春節聯誼。廈門台協前會長吳家瑩則因身體不適，將留在廈門。