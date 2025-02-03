台商春節聯誼 賴清德總統將出席

海基會將於今（3）日上午在台北美福大飯店舉行2025年大陸台商春節聯誼活動，賴清德總統將出席並發表談話，這是他去年就任總統後首度出席台商春節聯誼，是否釋出兩岸新政策或藉此場合向陸方喊話受各界關注。

有台商表示，新的一年，希望兩岸保持和平穩定，也希望海基會和陸委會在兩岸民間交流上，加大開放力度，讓台商往返、經商更為便利，減少人為障礙。

據悉，由於兩岸關係不佳，儘管海基會全力聯繫主要台商及台協幹部返台出席，但包含大陸全國台企聯和北京、上海等主要城市台協會長或幹部都將缺席聯誼活動，部分地方台協會長改由秘書長或代表出席。今年出席台商人數大約兩百人，與過往動輒四、五百人有相當差距。

預計出席聯誼活動的澳門台商會長簡廷在表示，台商都希望兩岸和平，過去兩岸經濟合作有很好的基礎，希望在和平的環境下互通有無，攜手發展經濟，這是上上之道。他認為兩岸本是同根同源，在春節和民俗文化上幾乎相同，希望共同創造和平環境。