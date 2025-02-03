「王星事件」能否推動中國政府打擊緬甸詐騙園區？

（德國之聲中文網）1月3日，31歲的中國演員王星應“境外劇組邀約”，從上海飛抵曼谷，乘坐一輛包車前往四百多公裡外的湄索縣“試鏡”。

王星後來回憶說，他到了泰緬邊境，“換車後遭武裝挾持”，被帶往緬甸一處詐騙園區，剃成了光頭，強制接受對中國人進行電信詐騙的培訓。

王星說，他在現場看到，至少有50名中國人遭遇了同樣的命運。

在王星失聯期間，他的女友嘉嘉在微博上發起求救。隨著多名演員在社交媒體發聲，這起事件很快登上了微博熱搜，甚至驚動了泰國總理佩通坦。

1月7日，王星獲救。

中國網民發起呼籲，要求救援其他在緬甸陷入同樣困境的中國人。然而，事情未見進展。

緬甸詐騙園區：中國人騙中國人

正處於內戰之中的緬甸，多年前就已成為中國犯罪集團經營詐騙中心的據點。這些據點被中國網民稱為“緬甸（緬北/緬東）詐騙園區”。

微博上一個名為“#174位星星被困緬甸聯合求救”的話題登上熱搜。在此話題下，一份求救文檔已有超過1000名家屬填寫，他們稱自己的家人在緬北（佔七成）或緬東（佔三成）失蹤。

2023年，中國影片《孤注一擲》上映，講述了幾名中國公民被騙去海外工作旅行，卻被迫在一個不知名的東南亞國家從事詐騙活動的故事。電影上映的同一個月，聯合國人權事務高級專員發布了一份報告，稱犯罪團伙迫使東南亞數十萬人進入非法行業。

緬甸軍政府自 2023 年 10 月以來已遣返 55,711 名涉詐外國人。根據緬甸官方媒體報道，其中絕大多數是中國人，超過 53,000 人。

去年，泰國協助轉移了約 900 名被困在緬甸中心的中國公民。據媒體報道，仍有大約 1,200 名中國公民失蹤。

中國網民普遍支持這個判斷。一個在社交媒體上流傳的說法是：“把中國人騙過去的是中國人，在邊境搞綁架的是中國人，在園區搞詐騙的是中國人，甚至連建園區的還是中國人。”

但是，王星事件仍然作為“犯罪中轉站”的泰國的旅游業遭到打擊。目前中國旅游平台上已出現泰國旅游退票潮，一些中國明星也宣布取消曼谷演出活動。

全球詐騙犯罪活動猖獗

緬甸的詐騙園區只是全球同類犯罪網絡的一部分。

去年夏天，美國和平研究所（USIP）的一份報告揭示，全球有數十萬人被誘騙參與詐騙活動，詐騙金額高達數十億美元。許多犯罪團伙活躍在柬埔寨、老撾、緬甸和菲律賓。

這些騙局涉及非法網絡賭博、加密貨幣投資和金融詐騙。

許多誘拐他人的詐騙分子本身也是受害者。他們因尋求工作機會被騙入犯罪組織，然後被迫從事詐騙工作。

這些受害者通常被關押在偏遠地區。如果他們試圖逃跑，會遭到暴力懲罰。

中國政府是否縱容境外詐騙？

2022 年 12 月，中國開始實施《反電信網絡詐騙法》，以應對國內長期存在的詐騙問題。

然而，中國犯罪團伙在境外仍然有很大的活動空間。

近年來，中國政府聲稱一直在與緬甸軍方和反軍政府武裝合作，以打擊犯罪集團。

“然而，緬甸部分地區的法律真空使得打擊行動變得困難。” 新加坡國立大學政治學者莊嘉穎（Ian Chong）告訴德國之聲，“這些犯罪團伙轉移到中國政府及其代理人難以觸及的地區。”

很多中國網民質疑中國政府對這些詐騙據點的打擊不力，甚至有意縱容。

華盛頓國家戰爭學院東南亞政治與安全問題專家扎卡裡·阿布扎（Zachary Abuza）告訴德國之聲，直到最近，中國政府才對這些犯罪團伙有所行動。

他說：“過去，中國不僅對這些詐騙活動視而不見，甚至似乎鼓勵在東南亞設立這些特殊經濟區。在這些區域，詐騙、賭博、毒品交易、人口販運、野生動物走私和洗錢等犯罪活動瘋狂增長。”

“但這一切在疫情期間發生了變化。”阿布扎說，“中國經濟增長放緩，許多人尋找快速致富的機會，反而成為詐騙受害者。在政權合法性面臨挑戰的情況下，中國共產黨開始嚴厲打擊這些活動。”

阿布扎認為，“中國一直將這些地區為中國主權的延伸範圍。雖然犯罪分子在經營詐騙園區，但他們最終還是想回到中國，因此有動力為中國安全部門提供協助。”

“電信詐騙的源頭或是禍根在哪？”

王星得以快速獲救和平安回國，並沒有帶來對中國政府的稱頌輿情。有網友質疑，王星失蹤後，家屬連續撥打公安局、使館電話，為何均回復無法立案，並受到百般拖延，無奈之下只能親赴泰國報案？隨後“有了輿論之後，政府才動起來”，整個營救過程也是泰方在努力。

近期，不少網民湧入中國外交部官方賬號，以及在“愛國主義電影”《戰狼》主演吳京的個人社交媒體賬號，留言問“六代戰機也不能解救他們嗎？”、“我拿出懷裡的中國護照，對方卻說你可以優先入園”。

泰國警察陳巴金發了一段視頻，用中文提醒中國人要提防灰色產業。令人感到不解的是，這段視頻在抖音平台上遭到封禁。

中國尋求海外執法的目的何在？

去年 11 月，中國與緬甸達成協議，將成立一家合資企業，讓中國私人軍事承包商在緬甸保護中國資產，引發了廣泛的批評。

王星事件發生之後，中國與泰國達成協議，將在泰國境內設立協調中心，針對泰國、緬甸和柬埔寨邊境地區的電信和其他網絡詐騙活動展開聯合打擊。

阿布扎認為，這一發展是中國推進海外安全擴張計劃的一部分。

他說：“中國一直在推動執法合作，但實際上是在尋找機會在該地區建立自己的執法力量。”

阿布扎認為，“雖然這些協調中心可能會參與一些跨國犯罪打擊行動，但它們的主要任務仍然是維護中國政府自身的安全利益。”

（綜合報道）

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