陸施壓不斷？南非「最後通牒」 要台灣代表處3月底前遷出首都
南非政府去年片面要求我代表處從首都普勒托利亞遷出，雖最終主動撤除10月30日的遷處期限，但根據南非媒體報導，南非政府1月已再度向我代表處發出「最後通牒」，要求台灣代表處3月底前遷出首都。
南非媒體「特立日報」（Daily Maverick）1月30日報導引述外交官稱，南非國際關係與合作部1月致函台灣駐南非代表處，向其發出新的最後通牒，要求代表處在3月底前遷離普勒托利亞。
報導指出，中國大陸顯然認為設於南非行政首都，且與各國駐南非使館比鄰而立的台灣代表處，形同南非對台灣的「外交承認」，與北京立場相悖。
報導引述外交人士警告稱，南非此舉引起了美國新任國務卿魯比歐（Marco Rubio）的關注。魯比歐去年10月在參議員任內，曾在社群平台X發文批評「南非政府屈服於北京的要求，犯下嚴重錯誤，南非不該成為共產中國外交霸凌的受害者。」
去年10月，南非外交部表示，原本在普勒托利亞的台北聯絡代表處將更名為貿易辦事處，並遷至商業首都約翰尼斯堡，並指更名與搬遷反映雙邊關係的「非政治和非外交性質」，但否認相關決定是受外部施壓，僅稱是標準外交慣例。
此外，根據報導，同在1月，大陸駐南非大使館禁止近期曾訪問台灣的南非民主聯盟（DA）聯邦主席梅爾（Ivan Meyer）及其家人入境大陸、香港和澳門。使館稱，梅爾訪台公然違反了北京的「一中政策」。
民眾黨立委林憶君去年12月15日在臉書貼出接見梅爾一行的照片，同場還有立法院副院長江啟臣、國民黨立委廖偉翔。
林憶君在文中引述梅爾稱，這次出訪台灣，有受到國內政治壓力的阻止，「但他仍堅持要帶團來台灣訪問，他堅定支持台灣的民主價值，讓我們在座的所有人都十分感動，更是敬佩梅爾主席對台的堅定與壓力的承擔。」
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