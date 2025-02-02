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上海台辦無緣參觀台北燈節 綠營批：蔣萬安又甩鍋中央

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨市議員顏若芳。報系資料照　
民進黨市議員顏若芳。報系資料照　

台北燈節今晚點燈，台北市政府連續8年邀請上海市組團參訪，也有設立上海燈區，上海方原本由市台辦主任金梅率團參加啟燈活動，不過日前陸委會以審查時間不足為由，拒絕金梅等13人來台。對此，民進黨議員顏若芳指出，上海台辦無緣參觀這次的台北燈節，結果蔣萬安竟又甩鍋中央。

顏若芳指出，因為送件時間過晚，嚴重壓縮審查時間，導致陸委會僅核准第三團（燈藝師、旅遊業者）來訪，由上海台辦、上海市政府率團的第一、二團，今年則無緣參訪台北燈節，但台北市長蔣萬安受訪時卻仍頻跳針說希望延續溝通善意成果，請問市長，中國的善意在哪？「你是在睜眼說瞎話嗎？」

她說，從日前解放軍釋出模擬影片意圖轟炸台北、雙城論壇上海方代表職級降格，到近日中國阻撓台商回台投資、共軍擾台春節天天來，還有我南非代表處遭中國施壓，可見中國對台惡貫滿盈，眾所周知，但就只有蔣萬安會用玫瑰色的眼鏡看中國。

顏若芳說，往年雙城論壇或台北燈節的上海訪團在議會受到質疑時，蔣萬安總會甩鍋給中央稱「這是陸委會核准的」來當擋箭牌，如今中國對台惡意加深，上海訪團的申請接二連三遭駁回，蔣萬安卻還是想甩鍋中央？她也請台北市政府不要再對中國的惡意裝瞎，更不要再幫自己的無能擦脂抹粉，中方要來台灣交流，就要依照我國的規定，「不是蔣萬安一個人說了算」

上海 蔣萬安 陸委會 顏若芳

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