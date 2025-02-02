快訊

周杰倫初五半夜PO出與方文山對話 驚喜預告新歌催生！

氣質女神慘變阿珠媽！潤娥「五五身+老氣造型」神顏也救不了 眾人看傻：是被整嗎

2025「開工優惠」懶人包！ 20家up全台連鎖咖啡、手搖、速食餐廳好康追起來

聽新聞
0:00 / 0:00

川普對陸加徵10%關稅 陸外交部揚言反制：影響禁毒合作

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
川普1日下令對中國大陸商品加徵10%關稅。大陸外交部發言人2日對此表示強烈不滿，堅決反對，強調「將採取必要反制措施」，堅定維護自身正當權益，並指此舉勢必影響中美今後禁毒合作。（美聯社）
川普1日下令對中國大陸商品加徵10%關稅。大陸外交部發言人2日對此表示強烈不滿，堅決反對，強調「將採取必要反制措施」，堅定維護自身正當權益，並指此舉勢必影響中美今後禁毒合作。（美聯社）

美國總統川普1日簽署行政令，將自4日起對大陸商品加徵10%關稅，聲稱以此解決芬太尼流入美國問題。大陸外交部發言人2日對此表示強烈不滿，堅決反對，強調「將採取必要反制措施」，堅定維護自身正當權益，並指此舉勢必影響中美今後禁毒合作。

大陸外交部網站2日上午就美方宣布對大陸輸美產品加徵10%關稅發布「發言人答記者問」表示，中方的立場是一貫的、堅定的，「貿易戰、關稅戰沒有贏家」。美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，不僅解決不了自身問題，更不利於雙方，無益於世界。

大陸外交部發言人稱，中國大陸是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。「芬太尼是美國的問題。本著人道主義精神，大陸為美國應對芬太尼問題提供了支持。應美方請求，中方於2019年宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方進行了廣泛的禁毒合作並取得顯著成效，這是有目共睹的。」

聲明並強調，美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。「加徵關稅的做法不具建設性，勢必影響並損害雙方今後合作禁毒問題。」

該發言人表示，中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作得來不易的良好局面，並推動中美關係穩定、健康、永續發展。

2日稍早，大陸商務部發言人也對美方宣布對大陸輸美產品加徵10%關稅發表談話，表示強烈不滿，堅決反對，並稱對於美方的「錯誤做法」，中方將向WTO提起訴訟，「並將採取相應反制措施堅定維護自身權益」，惟未宣布具體報復措施。

川普 美中關係 美國 芬太尼 關稅

延伸閱讀

川普揚言奪運河 美國務卿出訪巴拿馬備受關注

川普下令2月4日正式對「加墨中」加徵高關稅 新令包含1項追加報復條款

川普2.0貿易戰風雨欲來 台灣恐也被加徵關稅？專家：應4面向因應

亂開玩笑？川普拒赴美航空難現場嗆「去游泳嗎」 全網怒轟：冷酷無情

相關新聞

川普對陸加徵10%關稅 陸外交部揚言反制：影響禁毒合作

美國總統川普1日簽署行政令，將自4日起對大陸商品加徵10%關稅，聲稱以此解決芬太尼流入美國問題。大陸外交部發言人2日對此...

參加華僑新春活動 澳洲總理：盼加強與陸關係

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）1日表示，希望加強澳中關係。

川普對陸加徵10%關稅 陸商務部：採取相應反制措施

美國總統川普1日簽署行政令，將於4日起對中國大陸商品加徵10%的進口關稅，以解決芬太尼流入美國問題。大陸商務部發言人2日...

應習近平邀請 陸外交部：吉爾吉斯總統4至7日來訪

大陸外交部發言人2日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）將於4至7日對大陸...

南海緊張持續 共軍與大陸海警初三赴黃岩島巡邏

春節期間南海緊張局勢持續，1月31日初三，共軍南部戰區赴黃岩島展開戰備警巡，同日中國海警也赴黃岩島進行執法巡查。1月25...

五角大廈10倍大 英媒：中建全球最大軍事指揮中心北京軍城

英國金融時報援1月31日引數名美國前、現任官員說法指，有跡象顯示中國正在北京西邊建造巨型軍事指揮中心，規模可能將是全球最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。