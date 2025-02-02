川普對陸加徵10%關稅 陸商務部：採取相應反制措施

美國總統川普1日簽署行政令，將於4日起對中國大陸商品加徵10%的進口關稅，以解決芬太尼流入美國問題。大陸商務部發言人2日對此發表談話，表示強烈不滿，堅決反對，並揚言反制，惟未宣布具體報復措施。

大陸商務部發言人2日上午就美方宣布對大陸輸美產品加徵10%關稅發表談話，表示白宮發布事實清單，宣布以芬太尼等問題為由對大陸輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對。

該發言人表示，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。對於美方的錯誤做法，中方將向世貿組織提起訴訟，「並將採取相應反制措施堅定維護自身權益」。

該發言人未提及「相應反制措施」的具體細節。

該發言人強調，中方希望美方客觀、理性看待和處理自身芬太尼等問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。中方敦促美方糾正錯誤做法，與中方相向而行，在平等互利、相互尊重基礎上，直面問題，坦誠對話，加強合作，管控分歧。

除了下令對大陸商品加徵10%關稅，川普1日也下令對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，其中對加國能源商品徵10%的關稅。目前，加、墨已宣布對美國商品加徵關稅作為反制。

美國財經媒體CNBC報導，川普政府表示新關稅將在芬太尼和非法移民危機緩解後解除，但並未說明標準；而且命令中包括一項報復條款，若任何國家選擇進行報復，表現採取進一步行動的訊號，美國可能會再提高關稅。