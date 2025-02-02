應習近平邀請 陸外交部：吉爾吉斯總統4至7日來訪

大陸外交部發言人2日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）將於4至7日對大陸進行國事訪問。距離二人上次會晤僅7個月。

大陸外交部網站2日以不具名發言人名義，發布吉爾吉斯總統即將訪陸的消息。

賈帕洛夫上次對大陸進行國事訪問是在2023年5月，當時是為出席首屆中國—中亞峰會，並分別與習近平、國務院總理李強和全國政協主席王滬寧舉行會談。兩國元首會談後，決定將兩國關係提升為新時代全面戰略伙伴關係。

習近平與賈帕洛夫上次會晤則是在去年7月3日，於上海合作組織哈薩克阿斯塔納峰會前夕進行。

根據大陸外交部新聞稿，習近平當時表示，中方願同吉方深化發展策略對接，推動中吉命運共同體建設。要推動高品質共建「一帶一路」合作不斷走深走實，擴大經貿投資合作，提升互聯互通水平，拓展新質生產力合作。大陸願進口更多吉爾吉斯優質綠色農產品，支持陸資企業赴吉爾吉斯投資興業，加強新能源汽車、跨境電商等領域合作，加速推進中吉烏鐵路項目建設。

賈帕洛夫當時稱，吉方堅定恪守「一個中國原則」，歡迎更多大陸企業赴吉投資。希望雙方共同努力推動中吉烏鐵路計畫建設，密切在上海合作組織等多邊溝通協作。

中吉烏鐵路計畫已於去年12月27日開工建設，吉國境內段預計2030年完工。完工後將成為大陸通往歐洲與中東的「最短貨運路線」，與現在主要途經俄羅斯的中歐班列路線相比，縮短900公里，運輸時間節省7至8天。