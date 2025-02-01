南海緊張持續 共軍與大陸海警初三赴黃岩島巡邏

春節期間南海緊張局勢持續，1月31日初三，共軍南部戰區赴黃岩島展開戰備警巡，同日中國海警也赴黃岩島進行執法巡查。1月25日，中國與菲律賓才在南海鐵線礁附近產生衝突。

共軍南部戰區微信公眾號今日發布消息稱，「1月31日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及周邊區域開展戰備警巡。1月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強中國黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定」。

隨後中國海警微信公眾號也發布消息表示，「1月31日，中國海警位中國黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。1月以來，中國海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

今年1月以來，南海衝突逐漸升溫。今年初，菲方聲稱外號為「怪物」的中國5901號海警船開始長駐在黃岩島海域，且巡邏範圍不斷靠近菲律賓本土，導致漁民畏懼。

春節前夕1月25日，菲方聲稱漁業局船隻在鐵線礁（Sandy Cay）採集沙子樣本途中，遭遇3艘中國海警船以「侵犯性動作」騷擾；中方則重申對鐵線礁在內的南沙群島及附近海域擁有無可爭辯的主權，可合法維權執法。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）還指控，中國海警船在菲律賓專屬經濟海域，以長程定向音波裝置騷擾菲律賓海岸防衛隊的船隻。