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中美外長首通話！疑遭王毅警告「好自為之」 美國務卿回應了

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部長王毅24日與美國國務卿魯比歐（圖）通話，事後大陸外交部發布的新聞稿中寫道王毅對魯比歐表示「希望你好自為之」，引發外媒和輿論關注。圖／路透
大陸外交部長王毅24日與美國國務卿魯比歐（圖）通話，事後大陸外交部發布的新聞稿中寫道王毅對魯比歐表示「希望你好自為之」，引發外媒和輿論關注。圖／路透

大陸外交部長王毅24日與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通話，事後大陸外交部發布的新聞稿中寫道王毅對魯比歐表示「希望你好自為之」，引發外媒和輿論關注。魯比歐30日在一場專訪中證實，在與王毅的通話中並沒有聽到關於「好自為之」的相關表述。

根據香港星島日報報導，魯比歐30日接受美國電台「Sirius XM」旗下《The Megyn Kelly Show》節目專訪，他延續其對中國大陸的強硬立場，多方位闡述中國對美國造成的威脅，以及美國如何應對挑戰。他也指出，日前和王毅的談話「非常直接」，他告訴王毅，他們都是在維護彼此的最大利益，美中雙方在能合作的領域可以合作，在存在分歧的領域必須管控分歧，以免造成災難性的後果。

大陸外交部所釋出的新聞稿中寫道「希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。」當主持人問及王毅對魯比歐的「警告」（warning）時，他很快回應說「有人告訴我了」。

魯比歐回應：「當時在通話中的翻譯，沒有對我說任何我覺得過分的話。他們（中國）喜歡這樣做，用英文說一件事，然後又翻譯成了另一種。他們（中國）從來沒有說過這樣的話，至少通話中沒有發生，或他們的翻譯可能不想那樣翻譯。」

關於「好自為之」為之一詞，香港01整理各方的翻譯，大陸外交部事後釋出的英文稿為「act accordingly」；路透和Fox News翻譯成「conduct yourself well」，被指似是在警告魯比奧，嚴肅中又帶點居高臨下的意味；美國《新聞週刊》（Newsweek）則譯成take good care of yourself，字面意思是照顧好自己，聽上去很「暖心」，但被指偏離原意。

王毅 美國 魯比歐

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