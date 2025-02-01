川普將對加墨及中國加徵關稅 陸駐美大使館：堅決反對

據路透社，美國總統唐納德．川普週五表示，他將對來自墨西哥和加拿大的商品徵收25% 的高額新關稅，對來自中國的進口商品徵收10% 的關稅，這三個國家無法阻止他們。

中國駐華盛頓大使館發言人表示，中方「堅決反對」川普的新關稅，並補充說：「貿易戰和關稅戰沒有贏家，這不符合任何一方的利益，也不符合世界的利益。」

不過，川普也提到了對加拿大石油的潛在豁免，稱稅率將為 10%，而對美國北方鄰國的其他商品的稅率為 25%。但他表示， 2月中旬將對石油和天然氣徵收更廣泛的關稅，此言推高了油價。

川普數週來一直威脅要徵收關稅，稱將於 2 月 1 日開始徵收關稅，並且直到相關國家採取更多措施阻止移民和芬太尼越過美國邊境為止。

報導稱，川普在簽署行政命令時在橢圓形辦公室對記者表示，他明白這些關稅可能會導致更高的成本轉嫁給消費者，並承認他的行動可能會在短期內造成混亂。大多數經濟學家估計，如此大規模的進口稅以及可能採取的報復措施將擾亂全球經濟活動。

當被問及美國三大貿易夥伴現階段是否有機會贏得延期時，川普說，「沒有，沒有。現在還沒有。」川普否認他的徵稅威脅只是一種談判手段。 他說，「不，事實並非如此，如你所知，我們與這三個國家都存在巨大的貿易逆差。」川普說，這是我們正在做的事情，我們可能會大幅增加，或者不會，我們會看看情況如何。但流入美國的資金卻很多。

川普表示，美國還將徵收更多關稅，並表示正在考慮對歐洲商品以及鋼鐵、鋁、銅、藥品和半導體徵收進口稅。他說，「我們將對鋼鐵和鋁徵收關稅，最終對銅徵收關稅。對銅徵收關稅還需要更長的時間。」

報導稱，川普關稅計畫進展迅速但尚未完全明朗，金融市場受到衝擊，貨幣交易尤其波動。加幣和墨西哥比索雙雙走弱，而美國公債殖利率上升，股市收盤下跌。不過，他表示並不擔心金融市場對其徵收關稅計畫的反應。

白宮發言人卡洛琳．李維特在記者會上說，「總統將於明天對墨西哥徵收25% 的關稅，對加拿大徵收25% 的關稅，並對中國徵收10% 的關稅，以報復他們採購並允許分銷到我們國家的非法芬太尼，這種物質已經導致數千萬美國人死亡」。她表示，關稅細節將於週六某個時候公佈。