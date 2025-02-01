英媒：陸建全球最大軍事指揮中心

英國金融時報昨援引數名美國前、現任官員說法指，有跡象顯示中國正在北京西邊建造巨型軍事指揮中心，規模可能將是全球最大、達美國五角大廈十倍。美國情報界正在評估該報取得的數張衛星圖。知情人士透露，幾位情報分析師將這項工程命名為「北京軍城」（Beijing Military City）。

位於北京市海淀區的八一大樓原為中共中央軍委辦公地，目前成為解放軍高層主持日常工作、進行軍事外交及舉行重要軍事會議的場所，並非傳統上的軍事指揮中心。去年八月廿九日，中共軍委副主席張又俠就是在八一大樓會見時任美國家安全顧問蘇利文。

綜合金融時報和港媒報導，衛星圖顯示在距北京西南卅公里處一塊約六平方公里的工地上，有幾個被挖深的洞口，軍事專家判斷它們未來可能用於容納大型堅固掩體，包括在核戰期間供軍事領導人使用。主要的建築工程約自去年中期開始。

美國中央情報局前中國問題分析主管韋德寧說，若經證實，這座供北京軍事領導高層使用的新建築先進地下指揮中心透露出，北京不僅有意打造世界級的常規部隊，更要建立先進的核戰能力。曾在美國家地理空間情報局擔任圖像分析師的巴比亞茲說，地下基礎設施工程至少動用了一百台起重機，這些地下基礎設施之間可能有相互連接的地下通道。

一名美國前高階情報官員指出，中國目前主要的軍事指揮中心位於北京西山，建於數十年前的冷戰高峰期，位置在新建設施東北方。新設施的規模和它局部埋於地下的結構特徵透露，它將取代位於西山的既有設施，成為新的主要戰時指揮中心。

不過，有專家質疑，該區域可能不適合建造地下掩體；也有專家認為，只能假設是行政機構或大型訓練基地用地。