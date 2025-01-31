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中國疑建全球最大軍事指揮中心 規模近五角大廈10倍

中央社／ 倫敦30日專電
數名美國前、現任官員說法報導，有跡象顯示中國正在北京西邊建造巨型軍事指揮中心，規模可能將是全球最大、達美國五角大廈10倍。圖為2024年10月中共解放軍日前實施圍台軍演，解放軍「遼寧號」航母編隊駛入巴士海峽附近海域。路透
數名美國前、現任官員說法報導，有跡象顯示中國正在北京西邊建造巨型軍事指揮中心，規模可能將是全球最大、達美國五角大廈10倍。圖為2024年10月中共解放軍日前實施圍台軍演，解放軍「遼寧號」航母編隊駛入巴士海峽附近海域。路透

英國「金融時報」今天援引數名美國前、現任官員說法報導，有跡象顯示中國正在北京西邊建造巨型軍事指揮中心，規模可能將是全球最大、達美國五角大廈10倍。

金融時報（Financial Times）報導，美國情報界正在評估金融時報取得的數張衛星圖。衛星圖顯示，在距北京西南30公里處一塊約6平方公里的建地上，有幾個被挖深的洞口，軍事專家判斷它們未來可能用於容納大型堅固掩體，包括在核戰期間供軍事領導人使用。

數名美國前、現任官員告訴「金融時報」，情報界正密切追蹤這塊建地。根據評估，主要的建築工程約去年中期開始；3名知情人士透露，幾位情報分析師將這項工程命名為「北京軍城」（Beijing MilitaryCity）。

2027年為共軍建軍100週年。報導指出，根據美方情報，身兼中共中央總書記、中國國家主席及中共中央軍委主席的習近平已下令，要共軍至2027年發展出攻下台灣的必要能力。

美國中央情報局（CIA）前中國問題分析主管韋德寧（Dennis Wilder）說，若經證實，這座供習近平等軍事領導高層使用的新建先進地下指揮中心透露出，北京不僅有意打造世界級的常規部隊，更要建立先進的核戰能力。

曾在美國國家地理空間情報局（National Geospatial-Intelligence Agency）擔任圖像分析師的巴比亞茲（Renny Babiarz）說，根據衛星圖，地下基礎設施工程至少動用了100台起重機，而這些地下基礎設施之間可能有相互連接的地下通道。

報導提到，這塊建地1月稍早曾十分忙碌；儘管現場沒有明顯可見的軍事人員或設備，建地有一些標誌警告勿操作無人機或拍照。

據記者走訪，入口警衛稱「禁止入內」，並拒絕談論該建案。一名正要離開現場的管理人員則拒絕評論。

建地後方出入口設有檢查哨。報導提到，一名警衛稱大眾不得進入鄰近的熱門健行遊憩區，而一名在地店家老闆則將建地形容為「軍事區域」。

一名美國前高階情報官員指出，儘管共軍目前在北京市中心的總部相當新穎，它當初並非被設計為安全的作戰指揮中心。

這名前官員說，中國目前主要的、安全的軍事指揮中心位於北京西山，建於數十年前的冷戰高峰期，位置就在新建設施的東北方。新設施的規模和它局部埋於地下的結構特徵透露，它將取代共軍位於西山的既有設施，成為新的主要戰時指揮中心。

這名前情報官員說，中國領導人可能認為，新設施有助提升對美方「掩體剋星」火力及核武攻勢的防禦能力。此外，新設施或許將使用更先進、安全的通訊系統，並讓共軍有空間擴大任務、擴張能力。

一名中國研究人員指出，衛星圖顯示，新建地具備敏感軍事設施該有的所有特徵，包括高強度的鋼筋混凝土、深掘地道，且規模較美國五角大廈巨大近10倍。

兩名與台灣的國防部關係密切的人士表示，共軍看來是在打造新的指揮中心。不過，部分專家質疑，衛星圖顯示的區域或許不適合建造地下掩體。戰略暨兵棋研究協會研究員徐彥齊認為，建地面積比一般的軍營和軍校要大得多，因此「只能假設這是行政機構或大型訓練基地用地」。

共軍 北京 美國

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