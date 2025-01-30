大陸國安部春節不忘警示：危害安全陷阱悄然潛入

農曆除夕，近年來大肆強調「國家安全」重要性的中國國安部仍不忘發聲。該部28日宣稱，年節喜樂祥和的同時，「一些危害國家安全的陷阱也悄然潛入」身邊。參加聚會時要提高保密意識，謹防「別有用心之人」刺探竊取國家秘密。

中國國安部28日透過微信公眾號，以「除夕到！請將這份國安春節提示轉發家人群」為題發表文章說，在萬家團圓、喜樂祥和的同時，「一些危害國家安全的陷阱也悄然潛入我們身邊」，國安機關為此提示「新春佳節慶團圓，安全防範記心間，歡歡喜喜過大年」。

文章又說，透過網路傳遞新春祝福的同時，切莫放鬆對網路訊息的甄別。不隨意點開、掃描來源不明的連結或二維碼，以防病毒植入竊取個人訊息；不下載來歷不明的軟體，謹防木馬滲透，遠程獲取手機訊息。

這篇文章警告，不輕易傳播轉發「未經驗證的信息」，防範網路詐騙與惡意謠言，警惕「境外間諜情報機關」透過網絡勾連、潛藏滲透等方式，伺機開展網路竊密，「堅決築牢網路安全鋼鐵屏障」。

文章說，春節期間走親訪友的同時，切莫放鬆「安全保密之弦」。參加同學、親友聚會時應提高保密意識，不向無關人員透露工作秘密、內部敏感訊息甚至「國家秘密」，謹防「別有用心之人」打著「交流近況」、「加深感情」的旗號刺探竊取「國家秘密」。

這篇文章還警示，春節期間出遊的中國民眾切莫放鬆「反間防諜意識」。在國內拍照留念時，切勿拍攝軍事禁區、科研機構等涉密場所；野餐露營時，避免靠近軍事涉密場所，遠離通訊基地台、電力樞紐等關鍵設施。

文章並宣稱，出國及出境旅遊時要提高安全防範意識，警惕「無端打聽個人隱私、索要敏感信息的可疑人員」，謹防被「境外間諜情報機關人員」滲透、勾連。