解放軍東部戰區初一發影片！《以武止戈》揭戰區戰備情形 片尾驚見台灣地圖

中共解放軍東部戰區於1月29日大年初一發布最新影片，片名為《以武止戈》，展示戰區戰備情形，片尾背景出現一幅台灣地圖。

根據人民網報導，東部戰區星期三發布名為《以武止戈》的最新影片，其中展示戰區官兵堅守戰位、守護萬家團圓，以及堅守初心護佑人民幸福，並堅守使命捍衛國家主權和領土完整的意志。

這個約40秒的影片也展示東部戰區官兵武裝情形，以及船艦、戰機操練狀況。

影片最後以一首詩結尾，「海空陸火仗吳鉤，如影隨形匯鐵流，以武止戈非好戰，王師德勝寄千秋」，襯底背景則是一幅台灣地圖。

中共解放軍東部戰區上一次發布影片，是2025年新年首日。該MV名為《中國人》，背景音樂是去年到台灣開唱的香港歌手劉德華的歌曲，畫面除了有劉德華，還包括中共解放軍演訓畫面，以及去年11月訪台的乒乓名將馬龍、赴珠海航展覽參觀的台灣海軍前艦長呂禮詩等。

其中影片片段都是2024年台海發生的重要事件，包括去年5月中共解放軍「聯合利劍-2024A」、10月「聯合利劍-2024B」圍台軍演畫面等。