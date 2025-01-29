快訊

初一國運籤出爐！苗栗玉清宮抽「人民」下下籤 暗示朝野對立恐兩敗俱傷

國外新年怎麼過？「招財大法」樂透打牌一路發 各國好運習俗看過來

解放軍東部戰區初一發影片！《以武止戈》揭戰區戰備情形 片尾驚見台灣地圖

聽新聞
0:00 / 0:00

解放軍東部戰區初一發影片！《以武止戈》揭戰區戰備情形 片尾驚見台灣地圖

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共解放軍東部戰區2025年春節發布新影片「以武止戈」，畫面的片尾，是一幅台灣地圖。（新京報）
中共解放軍東部戰區2025年春節發布新影片「以武止戈」，畫面的片尾，是一幅台灣地圖。（新京報）

中共解放軍東部戰區於1月29日大年初一發布最新影片，片名為《以武止戈》，展示戰區戰備情形，片尾背景出現一幅台灣地圖

根據人民網報導，東部戰區星期三發布名為《以武止戈》的最新影片，其中展示戰區官兵堅守戰位、守護萬家團圓，以及堅守初心護佑人民幸福，並堅守使命捍衛國家主權和領土完整的意志。

這個約40秒的影片也展示東部戰區官兵武裝情形，以及船艦、戰機操練狀況。

影片最後以一首詩結尾，「海空陸火仗吳鉤，如影隨形匯鐵流，以武止戈非好戰，王師德勝寄千秋」，襯底背景則是一幅台灣地圖。

中共解放軍東部戰區上一次發布影片，是2025年新年首日。該MV名為《中國人》，背景音樂是去年到台灣開唱的香港歌手劉德華的歌曲，畫面除了有劉德華，還包括中共解放軍演訓畫面，以及去年11月訪台的乒乓名將馬龍、赴珠海航展覽參觀的台灣海軍前艦長呂禮詩等。

其中影片片段都是2024年台海發生的重要事件，包括去年5月中共解放軍「聯合利劍-2024A」、10月「聯合利劍-2024B」圍台軍演畫面等。

中共解放軍東部戰區2025年春節發布新影片「以武止戈」，包括去年5月中共解放軍「聯合利劍-2024A」的畫面。（新京報）
中共解放軍東部戰區2025年春節發布新影片「以武止戈」，包括去年5月中共解放軍「聯合利劍-2024A」的畫面。（新京報）

中共 地圖 影片 解放軍 軍演

延伸閱讀

600年前為朱元璋燒磚 物勒工名 「劉德華」目前已找到6塊

遭爆兒子生父！謝金燕這輩子「非他不嫁」 合照曝光！

劉德華遭拿槍指頭！黑道大哥狠打兩巴掌　最終慘判死刑

影帝為還債拍三級片！周潤發拒幫忙　劉德華出手相救

相關新聞

解放軍東部戰區初一發影片！《以武止戈》揭戰區戰備情形 片尾驚見台灣地圖

中共解放軍東部戰區於1月29日大年初一發布最新影片，片名為《以武止戈》，展示戰區戰備情形，片尾背景出現一幅台灣地圖。

「小三通」重開新現象 BBC：福建網友相約赴金門看大陸禁片

有福建網友在小紅書相約一起去金門看電影，其中包括不少在中國大陸的敏感電影，例如在金馬獎奪下最佳劇情片、婁燁導演的《一部未...

陸神19乘組智慧助手到職 空間站迎飛行機器人「小航」

中國載人航天工程日前公布了神舟十九號乘組在中國太空站最新工作生活的視頻，航天員的「智慧助手」、飛行機械人「小航」首度亮相...

CIA指新冠病毒來自實驗室 中駁斥：極不可能

中央情報局(CIA)發言人25日表示關於新冠病毒的源頭，目前傾向於實驗室洩漏論，而非誕生於自然環境，且相信病毒是來自中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。