快訊

初一國運籤出爐！苗栗玉清宮抽「人民」下下籤 暗示朝野對立恐兩敗俱傷

國外新年怎麼過？「招財大法」樂透打牌一路發 各國好運習俗看過來

解放軍東部戰區初一發影片！《以武止戈》揭戰區戰備情形 片尾驚見台灣地圖

香港大埔許願樹 春節港人祈福熱門地

中央社／ 香港29日電
農曆春節來到，香港新界大埔林村「許願樹」出現大批祈求新一年財運亨通、身體健康的市民；圖為113年7月間，行政長官李家超（左2）跟隨習俗向樹上拋擲許願物。中央社
農曆春節來到，香港新界大埔林村「許願樹」出現大批祈求新一年財運亨通、身體健康的市民；圖為113年7月間，行政長官李家超（左2）跟隨習俗向樹上拋擲許願物。中央社

農曆春節來到，香港新界大埔林村「許願樹」一如既往，吸引大批祈求新一年財運亨通、身體健康的香港民眾前往許願。

「許願樹」位在大埔林村的放馬莆村，是香港知名許願地標，其旁邊有一間建於清朝乾隆年間的天后廟。

根據網路資料，早年放馬莆村口有兩棵大榕樹，「許願樹」為其中一棵。過去香港村民一般都迷信，往往視大榕樹為「神靈」，在根部燃點香燭及紙錢，祈福許願。後來，民眾還會製作寶牒，把姓名、出生年月日及願望寫在上面，再附上其他祈福物，參拜後拋上大樹，不掉下來的代表願望可成真。

香港到處都有大榕樹，但大埔林村這一棵所以能夠成為「唯一的許願樹」，源於1998年香港無線電視台播放的一套劇集中，內容涉及村民向這棵樹拋上寶牒的習俗，其後在社會廣傳，自此吸引了很多港人甚至外地遊客前往祈福或打卡，並以春節期間人潮最多。

由於人流過多，大埔林村「許願樹」的主幹曾於2005年的農曆大年初四不勝負荷而倒下，導致多人受傷。2008年，經過近3年加固搶救，「許願樹」長出了新葉和氣根。

2008年由新創建集團慈善基金及綠色力量合辦的「香港人的榕樹」選舉中，大埔林村「許願樹」打敗其他榕樹而當獲。為了保護這棵「香港人的榕樹」，政府開始禁止市民向樹上拋擲寶牒。

不過，為了滿足民眾祈福的願望，港府和鄉公所在同一地方引進新的「許願樹」，其中一棵為真樹，鄉公所在其旁邊加建了許願廣場，又擺放鐵架，讓市民掛上寶牒，而不是向樹上拋擲；另一棵「許願樹」為塑膠樹，容許市民向「樹」上拋擲寶牒。

民眾雖然不能再向「許願樹」真身拋擲祈福物，但拜這棵樹所賜，大埔林村同一地方已成為港人的「許願地」，也為當地帶來旅遊和經濟效益。

大埔 許願 香港

延伸閱讀

春節親戚「靈魂拷問」如何應對？ 5個黃金守則接招

財神爺駐點？一直賣出大獎的彩券行名單 台彩全說了

大樂透春節加碼百萬大紅包剩379組 想原地退休可拚7.1億威力彩

香港「國泰新春國際匯演之夜」大年初一晚間登場 55組表演團體及花車 旅客沿遊行路線免費觀賞

相關新聞

解放軍東部戰區初一發影片！《以武止戈》揭戰區戰備情形 片尾驚見台灣地圖

中共解放軍東部戰區於1月29日大年初一發布最新影片，片名為《以武止戈》，展示戰區戰備情形，片尾背景出現一幅台灣地圖。

「小三通」重開新現象 BBC：福建網友相約赴金門看大陸禁片

有福建網友在小紅書相約一起去金門看電影，其中包括不少在中國大陸的敏感電影，例如在金馬獎奪下最佳劇情片、婁燁導演的《一部未...

陸神19乘組智慧助手到職 空間站迎飛行機器人「小航」

中國載人航天工程日前公布了神舟十九號乘組在中國太空站最新工作生活的視頻，航天員的「智慧助手」、飛行機械人「小航」首度亮相...

CIA指新冠病毒來自實驗室 中駁斥：極不可能

中央情報局(CIA)發言人25日表示關於新冠病毒的源頭，目前傾向於實驗室洩漏論，而非誕生於自然環境，且相信病毒是來自中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。