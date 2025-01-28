王星案關鍵人「顏十六」被遣送回中國

（德國之聲中文網）中國央視新聞1月26日報道了王星案重要犯罪嫌疑人顏某磊（網名“顏十六”）到案的消息。消息稱，近期，多名中國公民被騙至泰緬邊境後遭非法拘禁、從事電信網絡詐騙等案件引發社會關注。“經公安部工作組和我駐泰使館全力工作，在泰執法部門協助下，相關案件的重要犯罪嫌疑人顏某磊（網名“顏十六”）到案並於1月25日晚回國。”

官媒《光明日報》在1月27日的報道中說，“網上流傳，除了王星，近期有數十名演員被邀請赴泰國工作，其中被'顏十六'邀請有9人。據演藝圈人士透露，'顏十六'曾在橫店多個劇組擔任群演、動作指導、導演等職位，2018年，他還曾以顏俊楓為名執導過電影《絕地重生之黎明》。”

今年1月3日，中國演員王星於1月3日在泰緬邊境失聯，其女友嘉嘉在社交平台發布求助訊息，引發輿論關注，多名演員也發帖關注此事，促使中國駐泰國使領館以及泰國警方介入調查與搜救。1月7日，泰國警方披露找到王星，但沒有透露有關解救的細節。王星獲救後講述說，去年12月他經朋友介紹加入一個名為“蘇南專業演員群”的聊天群。群組中一個名為“GMMGrammy 16”的帳號發布選角訊息，王星遂與謊稱來自泰國GMM Grammy公司的演員統籌“顏十六”洽談試鏡事宜。之後，王星曾因對拍攝信息及地點存疑而表示拒絕，但被“顏十六”說服，最終前往泰國。抵達泰國後，王星被電信詐騙集團挾持至緬甸的小規模詐騙園區“阿波羅園區”。

冰山一角

王星在獲救後還表示，他被騙至緬甸電詐園區後，發現關押他的建築物中還關著幾十名中國人，周邊建築裡可能還有更多。

王星案引起廣泛關注。他獲救的經歷激發更多疑似被販運到緬甸詐騙園區的受害者家屬發起名為“星星回家計劃”的草根運動。很快有近1800名受害者的家屬在網上填寫求救文檔。

中國官媒稱，中國、緬甸和泰國的官員1月21日在中國昆明舉行的一次會議上，就根除緬甸的電詐中心達成了共識。據路透社1月24日消息，泰國和中國將在泰國境內分別設立協調中心，針對泰國、緬甸和柬埔寨邊境地區的電信和其他網絡詐騙活動展開聯合打擊。該計劃預計將於下個月開始運作。

（路透社等）

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