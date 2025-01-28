王毅會印度副外長 可能談恢復直航

大陸外交部長王毅昨天在北京會見印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）。王毅表示，中印雙方要抓住機遇，相向而行，改善關係符合兩國利益。印度媒體指出，此次會議可能觸及恢復雙方直航、恢復發放簽證及貿易等議題。

據大陸外交部發布，王毅與唐勇勝會面時表示，去年大陸國家主席習近平與印度總理莫迪舉行喀山會晤以來，雙方認真落實兩國領導人重要共識，開展各層級積極互動，加快中印關係改善進程。他呼籲雙方要抓住機遇，相向而行，探討採取更多實質性舉措，致力於相互理解，相互支持，相互成就；而不是相互猜忌，相互疏離，相互消耗。

王毅亦指雙方關係改善發展符合兩國人民根本利益，有利於維護「全球南方」國家正當權益，有助於為亞洲和世界和平穩定與發展繁榮。

唐勇勝則提到，雙方將推動重啟各領域務實合作。

印度教徒報報導，唐勇勝此行於春節前造訪大陸，表明中印軍事對峙四年後，正在恢復各項對話機制。

此前印度外交部廿三日在聲明中表示，恢復外交高層對話，源於雙方領導層達成的共識，旨在討論雙方關係下一步發展，包括政治、經濟和人文領域。大陸外交部發言人毛寧日前稱，中印外長、防長在多邊場合會見，中印邊界問題特別代表舉行第廿三次會晤並取得積極成果。雙方同意加強交往，恢復機制性對話和各領域交流合作，推動中印關係重回健康穩定。

不過，大陸環球時報指出，中印直航已中斷近五年；去年十一月兩國外長會晤時，曾就恢復直航、便利簽證等問題展開討論，但迄今仍未有實質進展。

此外，印度外長蘇杰生日前參加美國新任國務卿魯比歐在華盛頓主持的美日印澳「四方安全對話」（Quad）外長會議，四國外長在聲明中雖未點名中國大陸，但外界分析，會議內容針對陸方意味十足。