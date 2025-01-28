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賀卡傳聲 習近平：中美可以成為夥伴

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸國家主席習近平昨天向美國愛荷華州友人回贈新春賀卡。習近平表示，他四十年前到訪美麗的愛荷華州，受到熱情接待，至今記憶猶新。中美兩國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。

新華社指出，美國愛荷華州友人貝隆、德沃切克、蘭蒂、前美國駐中大使布蘭斯塔德夫婦、世界糧食獎基金會前主席奎因，以及該州參與「未來五年邀請五萬名美國青少年來華交流學習」倡議訪華的師生和家長等五十八人，此前聯名向習近平致新春賀卡。習近平昨向美方友人回贈新春賀卡。

此外，習近平昨在北京出席二○二五年春節團拜會並致詞。他提到二○二五年是大陸「十四五」規畫收官之年，要堅持穩中求進工作總基調，堅持把發展立足點放在高質量發展上；並要防範化解重點領域風險和外部衝擊，推動經濟持續回升向好，保持社會和諧穩定，縱深推進全面從嚴治黨。大陸將制定「十五五」規畫建議，接續奮進。

回顧過去一年，習近平稱，一年來，面對複雜嚴峻形勢，大陸沉著應變、綜合施策，中國式現代化邁出新的堅實步伐。加力推出一攬子增量政策，促進經濟回暖向好。大陸仍然是世界經濟成長的重要引擎。此外，繼續做好港澳台工作，隆重慶祝澳門回歸廿五周年。

他又稱，中共繼續加大反腐敗力度，黨的領導堅強有力，黨風政風持續好轉，為各項事業發展提供了根本保證。

新華社稱，大陸國務院總理李強主持團拜會，中共其他常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，與大陸國家副主席韓正等人出席。

美國 習近平

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