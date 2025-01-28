比爾蓋茲：美中需要更多雙贏元素

川普就任美國總統後，國際社會關注美中關係走向。美國比爾及梅琳達．蓋茲基金會聯席主席、微軟創始人比爾蓋茲日前接受美國華爾街日報訪問，談及中美關係時，比爾蓋茲認為美中關係需要更多的「雙贏元素」，國際事務需要這兩個超級大國。

據觀察者網報導，比爾蓋茲與華爾街日報主編艾瑪．塔克（Emma Tucker）最近進行對話，討論新上任的美國總統川普和他的「第一兄弟」馬斯克、美中關係等話題。

「美中關係需要更平衡」

當塔克問蓋茲如何看待未來美中關係走向時，蓋茲指出美國和中國需要一種更加平衡的關係。

「如果我們在這段關係中有更多的雙贏的元素，那就太好了。」他補充說，雖然這看上去像是一件很小的事情，但如果考慮到氣候、衛生保健、戰爭、反恐等需要國際合作的重要事務，都需要這兩個超級大國。

蓋茲外號「中國老朋友」

報導指，在中國大陸，蓋茲有個外號—「中國人民的老朋友」。自一九九四年推動Windows 95在中國大陸落地並會見兩位大陸科學家以來，蓋茲多次訪問大陸，是最早意識到大陸市場重要性並取得巨大成功的美國企業家之一。

退出微軟公司董事會後，蓋茲都是以蓋茲基金會聯席主席的身分訪問大陸，並將重心轉移到加強與中方在環保、健康、農業、減貧等領域的合作上。疫情期間，蓋茲基金會向中方提供五百萬美元贈款，用於幫助相關合作夥伴加速在新冠病毒感染的流行病學、應急干預實施和醫藥產品研發等方面的工作。

鑒於蓋茲基金會致力於用科技創新減少人類健康和發展領域的不平等現象，蓋茲告訴塔克，他與世界各國領導人保持聯繫。比如，他最近與法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩通過話，但沒有與他們討論過如何與川普相處這一話題，他笑著說，「在這個問題上，他們得靠自己」。

選後曾與川普晚餐三小時

蓋茲透露，川普當選後，他們共進了一個持續三小時的「有趣的」晚餐，他們的聊天內容集中在如何應對全球健康挑戰上。「我覺得他精力充沛，期待著幫助推動創新」，蓋茲還說，「坦率地說，他對我提出的問題表現出極大的興趣，給我留下了深刻的印象」。

對於馬斯克將領導「政府效率部」，蓋茲表示，他支持通過該部來減少聯邦政府的支出，認為這有助於減少財政赤字，防止未來出現財務問題。

不過，他仍「有點擔心」，如果過度削減預算，可能會影響到一些長期有益的項目，尤其是在治療愛滋病這樣的重要領域。「如果你切斷這些，不僅人們可能仍會在有治癒方案的條件下死去，而且在非洲，情況可能會比沒有治癒方案時更糟。」蓋茲強調，「我希望保留能拯救所有這些生命的那半個百分點（的預算支出）。」