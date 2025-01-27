陸外交部：經核查確認公民 願接受在美非法中國移民遣返

美國總統川普威脅要對拒絕接回被驅逐移民的哥倫比亞徵收高額關稅後，大陸外交部稱，對於經過核查確認是來自中國大陸的中國公民，中方將予以接受。

大陸外交部發言人毛寧1月27日在例行記者會上，被問及川普威脅對哥倫比亞增加關稅一事時回應說，這是關於這是美國和哥倫比亞之間的事情，「我們希望也相信雙方能夠妥善處理」。

對於中方是否計畫接回在美的非法中國移民的提問，毛寧說，作為原則，中國政府堅決反對任何形式的非法移民活動，中方也同包括美國在內的有關國家的移民執法部門開展務實合作，取得了積極成效。

毛寧指出，對於遣返，中方的原則是先核查後遣返。 「對於經過核查確認是來自中國大陸的中國公民，我們將予以接受。」

據彭博社報導，美國政府的數據顯示，2022年美國約有21萬非法中國移民，其中包括來自香港和澳門的移民。新冠疫情結束後，數萬名持有中國護照的人在沒有適當手續的情況下越過美國邊境，在美非法中國移民人數因此可能還在上升。

美國國土安全部發布聲明稱，中國去年接收四批非法在美生活的中國移民。在此之前，大陸官方自2018年起就沒有接受過從美國遣返回來的非法中國移民。