港媒：陸科技部內部改依序號命名 「成為黨機構」

據港媒《星島日報》署名文章，為完善中共中央對科技工作的領導，近日大陸科技部內設機構調整，包括：辦公廳、一司、二司、三司、四司、五司、六司、七司、八司、九司、十司、國際合作司、人事司、機關黨委以及離退休幹部局。文章提到，因為不再根據職責命名，而是以數字序號命名，這一調整引發網民注意，認為是改成「向中共中央機構看齊」。

先前，大陸科技部內部機構包括辦公廳、戰略規劃司、政策法規與創新體系建設司、資源配置與管理司、科技監督與誠信建設司、重大專項司、基礎研究司、高新技術司、農村科技司、社會發展科技司、成果轉化與區域創新司、外國專家服務司、科技人才與科學普及司、國際合作司、人事司、機關黨委以及離退休幹部局。

文章中分析，先前中共二十大報告提出，完善黨中央對科技工作統一領導的體制。隨後，中共中央科技委員會成立，取代國家科技領導小組，辦公室設在科技部；大陸科技部本身也重新組建，加強推動健全新型「舉國體制」、促進科技成果轉化等宏觀管理職責。

該文也提到，某個程度而言，目前的大陸科技部表面上是大陸國務院的組成部門，實際上更是中共黨中央的組成部門。據慣例，中共黨中央部門的內設機構都是以數字序號命名，比如國務院港澳辦升格為中央港澳辦，也以序號設立了8個局。不過，中央港澳辦的8個局職能都有詳細介紹，科技部10個司，卻猶抱琵琶半遮面，職能「妾身未明」。

文章裡也列舉，隨著中共加強黨中央的集中統一領導，大陸「國家民族事務委員會」，實際上變成中央統戰部下屬單位；文旅部則是中央宣傳部下屬單位；中央財辦、中央金融辦控制了國務院的財金部門，「國務院真正管轄的只有民政部、衛健委、交通運輸部、水利部、自然資源部、生態環境部、農業農村部、體育總局等一些部門。」