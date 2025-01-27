習近平出席春節團拜會：續做好港澳台工作 為世界和平注更多正能量

新華社報導，中共中央、國務院27日上午在北京人民大會堂舉行2025年春節團拜會。中共中央總書記習近平發表講話，代表黨中央和國務院，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。他強調繼續做好港澳台工作，今年將制定「十五五」規劃建議，向著宏偉目標接續奮進。

習近平強調，即將過去的甲辰龍年，是我們振奮龍馬精神、歷經風雨彩虹的一年。紮實推動高質量發展，有效落實各項存量政策，加力推出一攬子增量政策，促進經濟回暖向好。

他稱，「我們注重各項事業協調並進，社會主義民主法治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設、國防和軍隊建設都取得新進步」，他也回顧，去年隆重慶祝新中國成立75周年。召開中共二十屆三中全會，推動進一步全面深化改革。著力保障和改善民生，就業、物價保持穩定，脫貧攻堅成果進一步鞏固拓展，「統籌發展和安全，有序有效化解重點領域風險，社會大局保持穩定。有力應對重大自然災害，高效開展西藏定日高寒缺氧地區抗震救災。」

習近平也提到，將繼續做好港澳台工作，去年亦隆重慶祝澳門回歸祖國25周年。他稱，體育健兒在巴黎奧運會上取得境外參賽最好成績，讓海內外中華兒女深感自豪；深入推進中國特色大國外交，積極推動全球治理體系變革，深化「全球南方」團結合作，推進高質量共建「一帶一路」走深走實，為維護世界和平穩定、促進人類發展進步注入更多正能量。

習近平說，「我們一以貫之推進全面從嚴治黨，紮實開展黨紀學習教育，繼續加大反腐敗力度，黨的領導堅強有力，黨風政風持續好轉，為各項事業發展提供了根本保證。」

習近平指出，2025年是「十四五」規劃收官之年。要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持把發展立足點放在高質量發展上，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，防範化解重點領域風險和外部衝擊，推動經濟持續回升向好，保持社會和諧穩定，縱深推進全面從嚴治黨。我們將制定「十五五」規劃建議，向著宏偉目標接續奮進。

由於今年是蛇年，習近平指出，在中華文化裡，蛇是靈性、智慧和生命力的象徵，寓意豐收、吉祥和福瑞。「乙巳蛇年，希望全國各族人民以蛇行千裡的勁頭，堅定信心、滿懷希望，開拓進取、頑強奮鬥，共同書寫中國式現代化新篇章。」