王毅會見印度外交秘書唐勇勝 盼雙方「抓住機遇相向而行」

大陸外交部官網27日消息稱，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅，在北京會見印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）。王毅表示，大陸國家主席習近平去年在俄羅斯喀山與印度總理莫迪會晤，「雙方認真落實兩國領導人重要共識，開展各層級積極互動，加快中印關系改善進程。」

王毅也呼籲，雙方要抓住機遇，相向而行，探討採取更多實質性舉措，致力於相互理解，相互支持，相互成就；而不是相互猜忌，相互疏離，相互消耗。

王毅稱，中印關係的改善發展，完全符合兩國和兩國人民根本利益，有利於維護「全球南方」國家的正當權益，有助於為亞洲和世界和平穩定與發展繁榮，作出兩大文明古國的貢獻。

唐勇勝則稱，印、中按照兩國領導人喀山會晤達成的共識，開展了一系列有益的對話溝通，妥善管控和化解分歧，推動重啟各領域務實合作。印方願與中方共同慶祝建交75周年，將全力支持中方擔任上合組織主席國各項工作。

先前印度媒體分析，唐勇勝赴大陸參加副外長／外秘級對話，或將討論包括恢復雙方直航、恢復發放簽證以及貿易等問題。