印媒：印度外交秘書訪陸 或談恢復直航、貿易等議題

印度媒體《印度教徒報》報導，印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）26、27日訪問大陸，出席中印副外長／外秘級對話，此次來訪正值春節前。報導認為，這表明印度、大陸軍事對峙4年後正在恢復各項對話機制。印媒預計，此次會議將討論包括恢復雙方直航、恢復發放簽證以及貿易等問題。

大陸《環球時報》27日引述《印度快報》分析，有鑑於印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）、印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）都已會見陸方人士，唐勇勝此次訪問，意味著印度3個重要對話代表都已與陸方舉行過會談。

報導指，印度外交部23日在聲明中表示，恢復中印副外長/外秘級對話「源於雙方在領導層面達成的共識，旨在討論印度和中國關係的下一步發展，包括政治、經濟和人文領域」。

《環球時報》訪問浙江外國語學院特聘教授、上海社會科學院國際問題所研究員胡志勇26稱，雙方領導人在喀山會談之後，兩國出現「企穩回調」的態勢。一方面，印度尋求更好應對美國新政府帶來的不確定性；另一方面，儘管印度對中國大陸設置很多限制，但雙邊貿易額不降反升，反映雙方經貿互相依賴，。

中國大陸與印度直航已中斷近5年，印度以「國家安全」為由延遲推進恢復直航，去年11月雙方外長會晤時，就恢復直航、便利簽證等問題展開討論，迄今沒有實質性進展。《環時》也提到，蘇杰生不久前參加美國新任國務卿盧比歐（Marco Rubio）在華盛頓主持召開的美日印澳「四方安全對話」（Quad）外長會議，4國外長在聲明中雖未點名中國大陸，但外界分析，會議內容針對陸方意味十足。