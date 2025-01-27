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涉騙王星至泰緬邊境拘禁電詐 「顏十六」被捕送返大陸

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸公安部25日晚間，將涉詐大陸演員王星等人至泰緬邊界非法拘禁、從事電信詐騙的「顏十六」逮捕送回大陸。圖／取自「長安街知事」
大陸公安部25日晚間，將涉詐大陸演員王星等人至泰緬邊界非法拘禁、從事電信詐騙的「顏十六」逮捕送回大陸。圖／取自「長安街知事」

大陸官方26日表示，涉騙演員王星至泰緬邊境的相關案件重要犯罪嫌疑人顏某磊（網名「顏十六」）到案、25日晚間回國，目前公安機關正全力開展案件偵辦工作。陸媒「紅星新聞」統計，目前已有至少10名演藝從業者曾接到「顏十六」的拍戲邀約，包括王星在內，至少已有4人被騙至泰國；4人中有2人被救，2人仍失聯。

「紅星新聞」稱，據多名演藝圈從業者透露，「顏十六」本名顏文磊，江蘇連雲港人，有「顏峻楓」等多個網名。過去十年曾在橫店多個劇組擔任群演、動作指導、導演等職位；2018年，他還曾以顏峻楓為名，執導過電影《絕地重生之黎明》。

《星島日報》則指，本月23日（上周四），被解救回來的另一名受害人、男模楊澤琪在直播講述被騙細節時，已稱「顏十六」被抓獲。

央視新聞報導，近期多名公民被騙至泰緬邊境後遭非法拘禁、從事電訊網路詐騙等案件引發社會關注，公安部高度重視，「迅速部署相關地方公安機關營救和調查，同時派出工作組赴境外工作。」公安部稱，相關案件的重要犯罪嫌疑人顏某磊，是經公安部工作組和駐泰使館工作，在泰執法部門協助下被捕到案。

陸媒先前指，王星被騙赴泰國前，曾在某專業演員群中看到一則招聘資訊，並在群組添加自稱來自泰國GMM Grammy公司的演員統籌「顏十六」，「顏十六」告訴王星，公司需要會說英語的演員、機會難得。

公開資料顯示，GMM Grammy中文名為亞洲歌萊美傳播股份有限公司，成立於1983年，由泰籍華裔黃民輝創辦。不過王星事件爆發後，GMM隨即發布聲明澄清，表示與王星一事沒有任何關係，並強調該公司藝人、演員選拔過程透明，不會透過私人管道聯繫任何個人，也不會要求任何申請人支付任何費用。

公安 泰國 職位 詐騙

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