談美中紅線 謝鋒：台灣問題最可能顛覆中美關係

中國大陸外長王毅廿四日與美國國務卿魯比歐通話。中國駐美大使謝鋒同日在使館的招待會說，中美關係要穩定發展，就要嚴守底線、紅線不越界，並直指「台灣問題是最可能對中美關係造成顛覆性影響的問題」；對中美關係，他則說關稅戰、貿易戰、產業戰及科技戰沒有贏家。

謝鋒出席「慶新春、迎熊貓」招待會時致詞說，今年是世界「反法西斯戰爭暨中國人民抗日戰爭勝利」八十周年，當前中美關係的全球影響前所未有，更需拿出為和平而戰的勇氣，展現為世界攜手的擔當。

謝鋒表示，「今天我們仍要秉持求同存異的定力和遠見，不讓分歧主導或干擾兩國關係，特別要尊重彼此核心利益和重大關切」。

謝鋒說台灣是最可能對中美關係造成顛覆性影響的問題；維護台海和平穩定必須恪守「一中原則」和中美三公報、堅決反對「台獨」。他還說中美經貿關係的本質是互利共贏。

謝鋒強調，中美關係要健康發展，就要堅持對話合作不斷線。中美不可能不來往、不打交道，對立、對抗更是災難。無論經貿、農業、禁毒、執法及人文等領域或國際區域熱點與全球挑戰，中美都擁有廣泛共同利益與廣大合作空間。希望美方與中方相向而行，辦成更多中美雙贏、世界共贏的大事、實事、好事。