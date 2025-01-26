24日又傳南海爭議…央視曝畫面：菲船從陸海警船前「高速橫穿」

中國大陸與菲律賓在南海角力不斷，大陸海警日前通報，24日依法對2艘侵闖南沙群島鐵線礁附近海域的菲律賓船隻警告驅離，菲律賓海岸防衛隊則指控，大陸海上部隊滋擾且無視安全。大陸央視新聞26日進一步公開現場畫面，再控菲國船隻從大陸海警船前方高速「橫穿」而過。

央視26日在社群上以「現場證據」形容這段影片。央視旗下「玉淵譚天」也在微博刊登2則文章，一則附上2張標註圖示的圖片表示，分別備註「（大陸海警）4202艦艦載艇攔阻菲小船登鐵線礁」，另一張指「菲公務船3003從（大陸海警船）4106艦艏駛過干擾正常航行作業」。

另一則文章則公布一段影片，顯示大陸海警如何攔截菲律賓船隻，並指控菲3004號船企圖以艦首衝撞大陸海警4106艦，以及菲船吊放小艇企圖登礁，被大陸海警4202艦艦載艇攔阻，該影片強調大陸海警是「依法」對菲船攔阻管制、警告驅離。

大陸海警局新聞發言人劉德軍25日表示，1月24日，菲律賓3003號和3004號船未經中國政府允許，侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並進行砂樣採集，大陸海警船依法對菲船攔阻管制、警告驅離。

同日，菲律賓海岸防衛隊發聲明指，2艘菲律賓漁業局船隻，在前往南海中業島附近的鐵線礁採集沙子樣本途中，遭遇3艘大陸海警船「侵略性動作」，漁業局派出2艘剛性充氣艇用於載運人員前往鐵線礁，遭到中方派出4艘小船「騷擾」。此外，一架中方海軍直升機也在船隻上空以「不安全高度」盤旋。聲明表示，由於中方海上部隊持續騷擾、漠視安全，調查作業已暫停。

鐵線礁是中菲主權爭議島嶼之一，位於南沙群島北部、中業群礁西北部，由3個珊瑚礁組成，距離菲律賓實際控制的中業島僅約2.5海里。